Yenidoğan Çetesi davasında olay yaratacak rapor: 6 bebeğin ölümünde ihmal yok

İstanbul'da özel hastanelerde hayatını kaybeden bebeklerin ölümüne ilişkin açılan ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen davada çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden iki adli tıp uzmanının hazırladığı rapor dava dosyasına girdi.

Söz konusu raporda incelenen 6 bebeğin ölümünde herhangi bir ihmalin bulunmadığı ifade edildi.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME

Bir yılı aşkın süredir devam eden ve 63 sanığın yargılandığı davada, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce Adli Tıp Kurumu (ATK) raporları arasındaki çelişki nedeniyle ATK Üst Kurulundan yeni rapor talep etmişti.

Bu süreçte dosyaya giren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi raporu, tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı.

ÇOK KONUŞULACAK RAPOR TAMAMLANDI

Dosyaya giren raporun, sanıklardan Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Dursun Eryılmaz'ın avukarı Nazan Işık'ın isteği doğrultusunda hazırlandığı belirtildi.

Işık'ın talebi üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çetin ve Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Sermet Koç tarafından bilimsel mütalaa hazırlandı.

35 sayfalık raporda, Eryılmaz’ın “ihmal suretiyle öldürme” suçlamasıyla yargılandığı Kırçiçek Helvacı, Havvanur Karakoç, Melek Süleymanoğlu, Ayaz Karaduman, Roua Kadan ve Halime Alkari isimli 6 bebeğin tüm tıbbi dosyaları ayrı ayrı incelendi.

"BEBEKLERİN ÖLÜMÜNDE İHMAL YOK"

Kısa Dalga’dan Gülseven Özkan'ın haberine göre; Cerrahpaşa raporunda, incelenen "bebeklere uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerinin tıbbi standartlara uygun olduğu, uygulanan tedaviler ile ölümler arasında illiyet bağı kurulamadığı" ifade edildi.

"HEKİMLER SORUMLU TUTULAMAZ"

Yenidoğan yoğun bakım üniteleriyle ilgili olarak dile getirilen personel, ekipman ve organizasyon eksikliklerinin idari nitelikte sorunlar olduğu belirtilen raporda, bu konularda Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğuna dikkat çekildi.

'CİDDİ EKSİKLİK' VURGUSU

Raporda, "incelenen bebek ölümlerinden yalnızca birinde otopsi yapıldığına" dikkat çekilerek, "diğer vakalarda otopsi yapılmamasının kesin ölüm nedeninin tespitini zorlaştırdığı" belirtildi.

Bu durumun, "klinik tanı ve tedavinin denetlenmesi açısından ciddi bir eksiklik olduğu" kaydedildi.

'KOPYALA YAPIŞTIR RAPOR' TEPKİSİ

Cerrahpaşa raporunda, ATK 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporlarına yönelik dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Raporda, ATK mütalaalarında her vaka için şablon ifadelerin tekrarlandığı, somut tıbbi kanıtlara dayanmadan “kopyala-yapıştır” nitelikte değerlendirmeler yapıldığı öne sürüldü.

İddiaların büyük ölçüde tıbbi belgelerden ziyade tape kayıtlarının yorumlarına dayandığı, sahte belge düzenleme suçlamalarının ise somut tıbbi verilerle desteklenmediği savunuldu.