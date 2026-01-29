İzmir'de vapur seferleri edildi

İZDENİZ, şiddetli rüzgar nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Vapur Seferleri İptal Edildi

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 18.30 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" denildi.

FIRTINADAN NASIL KORUNABİLİRİZ ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde şiddetli rüzgar ve fırtınadan korunma yollarına ilişkin olarak paylaşılan yazıda şu ifadeler yer alıyor: