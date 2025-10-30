Yeni Akit'in hedefi Safi Arpaguş! Atatürk anması rahatsız etmiş...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevi Ali Erbaş'tan devralan yeni başkan Safi Arpaguş, kurumun toplumda bilinen algısını kırmak ve güven tazelemek amacıyla dikkat çeken adımları atmaya çalıştığı yönünde birçok yorum gündemdeki yerini koruyor.

Erbaş'ın ardından ilk icraatlarından birisi koruma sayısını azaltmak olan Arpaguş, ilk olarak önceki başkanın tercih ettiği üç Mercedes binek ve bir VIP Mercedes yerine Diyanet garajında bulunan TOGG ve Passat’a binmeye başlaması dikkat çekmişti.

Safi Arpaguş Ali Erbaş'ın kurduğu düzeni alt üst etti! Şimdi bu Mercedes'e ne olacak

Geçtiğimiz günlerde Erbaş dönemindeki skandal ile acil genel kurul talimatı verdiği öğrenilen Arpaguş, 29 Ekim tutumu nedeni ile Yeni Akit'in hedefine oturdu.

Safi Arpaguş'tan Ali Erbaş dönemindeki skandal için 'Acil Genel Kurul' talimatı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile bir 'Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun' mesajı paylaşan Arpaguş yönetimi, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Diyanet'in mesajındaki Atatürk'ü anma kısmı şu şekildeydi:

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten günümüze devletimizi yüceltmek için çalışan tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Bu toprakları bize vatan kılmak için mücadele eden asil ecdadımıza, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz.

YENİ AKİT RAHATSIZ OLDU

Diyanet'in bu mesajının ardından sosyal medyada Diyanet'i aldıkları tutum nedeni ile CHP'li vekillere varana kadar birçok isim tebrik etti. Ancak bu tutum Yeni Akit tarafından rahatsızlıkla karşılandı. Önce Yeni Akit'in gazete manşetinde, "Kemalistler Diyanet'i övdü" ifadeleri kullanıldı. Haberde yer alan ifadeler de şu şekilde oldu:

Kemalistler Diyanet'i övdüler

Görevde olduğu sekiz yıl boyunca İslami hakikatleri cesurca dile getirdiği için eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'a yönelik nefret kusan CHP'liler, Diyanet'te başkan değişiminin ardından her sene yapılan rutin açıklamadan memnun kaldılar.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı 'Cumhuriyet' paylaşımında, Atatürk'ün isminin geçmesini sıra dışı bir gelişme' gibi lanse eden CHP'liler, "Ali Erbaş gitti, yapılması gereken yapıldı" diyerek önceki Başkan'a çamur attılar.

FERDİ ZEYREK SKANDALI İLE BİLİNEN SAY DA RAHATSIZ

Geçtiğimiz Haziran ayında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından yaptığı ve büyük tepki çeken bir dizi hakaret ve alay içeren paylaşımları ile toplumun tepkisini çeken Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say, "Diyanet nihayet CHP’nin yüzünü güldürdü!" başlıklı bir köşe yazısı yazdı.

Say'ın yazısının başlarında CHP'yi eleştirip Ali Erbaş'ı överken son kısmında Arpaguş ve yönetimine tepki gösterdi. O ifadeler şu şekilde: