Safi Arpaguş Ali Erbaş'ın kurduğu düzeni alt üst etti! Şimdi bu Mercedes'e ne olacak

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevi devralan yeni başkan Safi Arpaguş, kurumdaki israf algısını kırmak ve güven tazelemek amacıyla dikkat çeken adımlar attı. Geçmiş dönemde tepki çeken lüks makam araçlarıyla ilgili de önemli bir karar aldı.

Ali Erbaş’ın binmeyip garaja çektirdiği TOGG’u yeniden kullanına alan Arpaguş, önceki başkanın tercih ettiği üç Mercedes binek ve bir VIP Mercedes yerine Diyanet garajında bulunan TOGG ve Passat’a binmeye başladı.

KORUMA SAYISI AZALTILDI

Göreve başlar başlamaz ilk icraatlarından biri olarak koruma sayısını düşüren Arpaguş, önceki dönemde altı olan koruma sayısını ikiye indirdi.

Diyanet Başkanlığı çalışanları, Arpaguş’un attığı adımları olumlu karşıladı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; kurum içinde yapılan değerlendirmelerde şu ifadeler kullanıldı:

“Yeni başkan Diyanet’te yeniden güven tesis edecek. Kendisine karşı kamuoyunda da olumlu düşünceler var. Kurum son 8 yılda çok yıprandı. Kamuoyu hassasiyetine sahip bir ekip de kurmasını bekliyoruz.”

Arpaguş’un bu kararları, önceki başkan Ali Erbaş’ın makam aracı tartışmalarıyla zıt bir görüntü çizdi. Erbaş, daha önce Audi marka makam aracı isteğine gelen eleştiriler üzerine “Bana bir Audi’yi çok gördüler” sözleriyle gündeme gelmişti.

Ali Erbaş helallik istedi! Yeni başkan Safi Arpaguş da elini öptü

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devir teslim törenin Arpaguş, Erbaş'ın elini öpmüştü.