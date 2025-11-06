YDS/2 sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2025-YDS/2) katılacak adaylara yönelik önemli bir duyuru yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran tüm adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİNİ KONTROL EDİN!

Adaylar, sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan "ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden kolaylıkla temin edebilecekler. Belgeyi edinmek için adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresini kullanmaları yeterli olacak. Sınava girecek adayların, herhangi bir sorun yaşamamak için sınava giriş belgelerini kontrol etmeleri ve yanlarında bulundurmaları gerekiyor.