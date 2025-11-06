Posta ve kargo ihracatında süre sınırlaması geldi

Posta ve kargo ihracatında süre sınırlaması geldi
Yayınlanma:
Yurt dışına, hızlı kargo ve posta yoluyla satılan ürünlerle ilgili düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığı, posta ve hızlı kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Buna göre, konsinye olarak gönderilen ürünlerin ihracat tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde kesin satışının tamamlanması zorunlu hale geldi.

1 YILDA SATIŞ YOKSA ÜRÜN GERİ GELECEK

2023/04/03/kargo.jpg

Resmî Gazete’nin 6 Kasım 2025 tarihli sayısında yayımlanan düzenlemeyle, posta veya hızlı kargo aracılığıyla yapılan konsinye ihracatlarda yeni bir dönem başladı.

Yeni tebliğe göre, 1 yıl içinde satışı tamamlanmayan ürünlerin Türkiye’ye geri getirilmesi gerekecek. Bu süre kesinlikle uzatılamayacak.

HIZLI KARGO VE POSTA İŞLEMLERİNDE YENİ KURALLAR

Hava yoluyla yapılan hızlı kargo taşımacılığı artık yalnızca havalimanı gümrük müdürlüklerinden, kara yolu taşımacılığı ise Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün belirlediği müdürlüklerden gerçekleştirilecek.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ BEYAN VE PROFORMA FATURA ZORUNLULUĞU

2023/05/18/kargo2.jpg

Yeni düzenleme kapsamında, bu tür gönderiler için basitleştirilmiş gümrük beyannamesi düzenlenecek ve gönderiye proforma fatura eklenecek.

Ayrıca, her taşıma senedi için ayrı cezai işlem uygulanacak. Ancak birden fazla taşıma senedinde düzeltme konusu aynı veri alanına ilişkinse, ceza yalnızca ilgili beyanname üzerinden kesilecek.

Ticaret Bakanlığı, yeni düzenlemeyle posta ve hızlı kargo ihracatında şeffaflığı artırmayı, suiistimalleri önlemeyi ve gümrük süreçlerini hızlandırmayı hedeflediğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
