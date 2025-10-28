Kargo şirketi 48 bin kişiyi işten çıkardı

Kargo şirketi 48 bin kişiyi işten çıkardı
Yayınlanma:
ABD merkezli nakliye devi UPS, verimlilik odaklı dönüşüm programı kapsamında bu yıl dünya genelinde 48 bin kişiyi işten çıkardı.

ABD merkezli United Parcel Service (UPS), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yayımladığı rapora göre, 2024’ün üçüncü çeyreğinde gelir 21,4 milyar dolar olarak kaydedilirken, hisse başına kâr 1,74 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Tekstil sektöründe 210 bin kişi işsiz kaldı iddiasıTekstil sektöründe 210 bin kişi işsiz kaldı iddiası

Kilolu yolculardan 2 koltuk parası alacağını duyuran havayolu tartışma yarattıKilolu yolculardan 2 koltuk parası alacağını duyuran havayolu tartışma yarattı

UPS'nin dönüşüm stratejisine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, daha verimli bir işletme modeline dönmek ve işi piyasa dinamiklerine daha hızlı yanıt verecek şekilde uyarlamak amacıyla başlatılan girişim kapsamında öncelikle yönetim kademelerinde olmak üzere, yaklaşık 14 bin kişinin işten çıkarıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda öncelikle yönetim kademelerinde 14 bin kişi, ardından operasyonel alanda yaklaşık 34 bin çalışan işten çıkarıldı. Böylece UPS, yıl başından bu yana toplam 48 bin çalışanıyla yollarını ayırmış oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Ekonomi
Tarım sigortası bulunmayan çiftçiye 707 milyon lira destek
Tarım sigortası bulunmayan çiftçiye 707 milyon lira destek
Apple'ın piyasa değeri rekor kırdı
Apple'ın piyasa değeri rekor kırdı