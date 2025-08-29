Kilolu yolculardan 2 koltuk parası alacağını duyuran havayolu tartışma yarattı

Kilolu yolculardan 2 koltuk parası alacağını duyuran havayolu tartışma yarattı
Yayınlanma:
“Bir koltuğa sığmayan” olarak tanımlanan “kilolu” yolcuların ek koltuk satın almasını gerektiren ABD merkezli Southwest Havayolları’nın yeni politikası, değişikliğin ayrımcı olduğunu söyleyen bazı yolcuların eleştirilerine yol açtı.

27 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan güncellenmiş kural, tek bir koltuğun kolçaklarına sığmayan yolcular için geçerli olacak.

Bu yolcular, rezervasyon sırasında ikinci bir koltuk satın almak zorunda kalacaklar. Bu, havayolunun önceki, daha esnek politikasından bir değişiklik anlamına geliyor.

Southwest ile yolculuk yapan Nancy Scott-Rodgers, “Bu adil değil. Herkes rahatlığı hak ediyor, ama koltuklar gittikçe küçülüyor” dedi.

YOLCULAR TASARIMI SUÇLUYOR

Şu anda, havayollarının minimum koltuk boyutunu karşılamasını gerektiren federal bir düzenleme bulunmuyor. ABD'deki uçaklardaki bazı koltuklar 40 cm kadar dar ve sıralar arasında sadece 71 cm boşluk var.

Başka bir yolcu Charles Abeghe, koltuk boyutlarının küçülmesiyle ilgili endişeleri yineleyerek, sorunun yolcular değil, tasarım olduğunu söyledi.

“Southwest gerçekten önemsiyor olsaydı, koltukları yeniden tasarlardı. Amerika'da büyük bedenli insanlar var” dedi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Yolcuların endişelerine yanıt olarak Southwest Havayolları, bu politikanın 2026 yılında açık koltuk sisteminin sona ermesi ve koltukların önceden tahsis edilmesinin başlatılması gibi daha geniş kapsamlı bir değişimin parçası olduğunu belirten bir açıklama yayınladı:

“27 Ocak 2026'da koltukların önceden tahsis edilmesine yönelik operasyonlarımızı, çalışanlarımızı ve müşterilerimizi hazırlarken birçok politikamızı güncelliyoruz. Yer garantisi sağlamak için, daha önce ekstra koltuk politikasından yararlanmış olan müşterilerimize, rezervasyon sırasında ekstra koltuk satın almaları gerektiğini bildiriyoruz.”

Havayolu ayrıca, belirli koşulları karşılayan yolcuların (örneğin, boş koltukları olan bir uçakta uçmak ve aynı ücret sınıfında iki koltuk rezervasyonu yapmak) seyahatten sonraki 90 gün içinde geri ödeme talep edebileceklerini belirtti.

Yine de eleştirenler bunun yeterli olmadığını söylüyor.

Yeni politika 27 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Dev havayolunda yeni dönem: 2 koltuk parası alınacakDev havayolunda yeni dönem: 2 koltuk parası alınacak

Sarhoş pilot uçak kalkmadan hemen önce yakalandıSarhoş pilot uçak kalkmadan hemen önce yakalandı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Dünya
Trump nükleer denizaltı yolladı Maduro rest çekti: ABD’nin Venezuela’ya girmesi imkansız
Trump nükleer denizaltı yolladı Maduro rest çekti: ABD’nin Venezuela’ya girmesi imkansız
İsrail ordusu Gazze'yi vurdu: 21 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusu Gazze'yi vurdu: 21 Filistinli hayatını kaybetti