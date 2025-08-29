Kilolu yolculardan 2 koltuk parası alacağını duyuran havayolu tartışma yarattı

27 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan güncellenmiş kural, tek bir koltuğun kolçaklarına sığmayan yolcular için geçerli olacak.

Bu yolcular, rezervasyon sırasında ikinci bir koltuk satın almak zorunda kalacaklar. Bu, havayolunun önceki, daha esnek politikasından bir değişiklik anlamına geliyor.

Southwest ile yolculuk yapan Nancy Scott-Rodgers, “Bu adil değil. Herkes rahatlığı hak ediyor, ama koltuklar gittikçe küçülüyor” dedi.

YOLCULAR TASARIMI SUÇLUYOR

Şu anda, havayollarının minimum koltuk boyutunu karşılamasını gerektiren federal bir düzenleme bulunmuyor. ABD'deki uçaklardaki bazı koltuklar 40 cm kadar dar ve sıralar arasında sadece 71 cm boşluk var.

Başka bir yolcu Charles Abeghe, koltuk boyutlarının küçülmesiyle ilgili endişeleri yineleyerek, sorunun yolcular değil, tasarım olduğunu söyledi.

“Southwest gerçekten önemsiyor olsaydı, koltukları yeniden tasarlardı. Amerika'da büyük bedenli insanlar var” dedi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Yolcuların endişelerine yanıt olarak Southwest Havayolları, bu politikanın 2026 yılında açık koltuk sisteminin sona ermesi ve koltukların önceden tahsis edilmesinin başlatılması gibi daha geniş kapsamlı bir değişimin parçası olduğunu belirten bir açıklama yayınladı:

“27 Ocak 2026'da koltukların önceden tahsis edilmesine yönelik operasyonlarımızı, çalışanlarımızı ve müşterilerimizi hazırlarken birçok politikamızı güncelliyoruz. Yer garantisi sağlamak için, daha önce ekstra koltuk politikasından yararlanmış olan müşterilerimize, rezervasyon sırasında ekstra koltuk satın almaları gerektiğini bildiriyoruz.”

Havayolu ayrıca, belirli koşulları karşılayan yolcuların (örneğin, boş koltukları olan bir uçakta uçmak ve aynı ücret sınıfında iki koltuk rezervasyonu yapmak) seyahatten sonraki 90 gün içinde geri ödeme talep edebileceklerini belirtti.

Yine de eleştirenler bunun yeterli olmadığını söylüyor.

Yeni politika 27 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

