Yavrusuna araba çarptı! Başından bir an olsun ayrılmadı

Amasya’da Kızılca köyü girişinde meydana gelen olayda, henüz plakası tespit edilemeyen bir araç, yolda ilerleyen yavru köpeğe çarptı. Köpek çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrularak yaralandı. Bacakları kırılan köpeğin annesi, yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

VETERİNER EKİPLERİ TEDAVİ İÇİN GÖTÜRDÜ!

Olaya şahit olan köy sakinlerinden Ömer Sarı, yaralanan yavru köpeğe su içirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Amasya Belediyesi veteriner ekipleri, yavru köpeği alarak tedavi için hayvan barınağına götürdü.

İşkence edip öldürdüğü köpeklerden hatıra mı alıyordu? Psikopat doktor davasında kan donduran şüphe!

İstanbul Havalimanı'nda skandal görüntü: O köpek öldü mü?