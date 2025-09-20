Yavrusuna araba çarptı! Başından bir an olsun ayrılmadı

Yayınlanma:
Amasya’da anne köpek, aracın çarpması sonucunda bacakları kırılan yavrusunun başından ayrılmadı. O dakikalar, cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Amasya’da Kızılca köyü girişinde meydana gelen olayda, henüz plakası tespit edilemeyen bir araç, yolda ilerleyen yavru köpeğe çarptı. Köpek çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrularak yaralandı. Bacakları kırılan köpeğin annesi, yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

yavru-kopege-arac-carpti-annesi-basinda-922945-274232.jpg

VETERİNER EKİPLERİ TEDAVİ İÇİN GÖTÜRDÜ!

Olaya şahit olan köy sakinlerinden Ömer Sarı, yaralanan yavru köpeğe su içirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Amasya Belediyesi veteriner ekipleri, yavru köpeği alarak tedavi için hayvan barınağına götürdü.

İşkence edip öldürdüğü köpeklerden hatıra mı alıyordu? Psikopat doktor davasında kan donduran şüphe!İşkence edip öldürdüğü köpeklerden hatıra mı alıyordu? Psikopat doktor davasında kan donduran şüphe!

İstanbul Havalimanı'nda skandal görüntü: O köpek öldü mü?İstanbul Havalimanı'nda skandal görüntü: O köpek öldü mü?

Kaynak:DHA

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Türkiye
Balıkesir Sındırgı'da yangın! Bağ evleri...
Balıkesir Sındırgı'da yangın! Bağ evleri...
Çalmalarıyla yakalanmaları bir oldu!
Çalmalarıyla yakalanmaları bir oldu!
Resul Emrah Şahan kritik konuşma görüntüsünü paylaştı
Resul Emrah Şahan kritik konuşma görüntüsünü paylaştı