İşkence edip öldürdüğü köpeklerden hatıra mı alıyordu? Psikopat doktor davasında kan donduran şüphe!

Hayvanlara işkence, cinsel istismar ve öldürme suçlamalarıyla tutuklu yargılanan doktor M.M. Duman’ın evinde bulunan, ayrı ayrı paketlenmiş kıl örneklerine ilişkin sanık avukatları bunların “çocukluk saçları, hatıra” olduğunu savundu.

DURUŞMA 23 EYLÜL'DE

Hayvanlara işkence, cinsel istismar ve öldürme suçlamalarıyla tutuklu yargılanan doktor M.M. Duman’ın üçüncü duruşmasının 23 Eylül’de yapılacağı bildirildi.

Türkiye'de Çantaları 170 Bin TL'ye Satılıyor: Moda Devi Hayvanlara Böyle İşkence Yapıyor!

Muzir'da yer alan habere göre; İkinci duruşmada da katılma talepleri reddedilen Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları, sanık müdafiilerinin tepkilerine rağmen sanık beyanlarındaki çelişkilere vurgu yaptı.

Avukat Neşe Özkanoğlu, “STK’ların ve hayvan sahiplendirenlerin davaya katılma talepleri reddedildiği için sanığa soru soramıyoruz, delil sunamıyor ve toplanmasını da talep edemiyoruz, sanığın beyanlarında çelişkili gördüğümüz hususları zapta yazdıramıyoruz. Hayvanların hakkını savunan kimsenin olmaması, yargılamanın objektif ilerlemesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için büyük engel teşkil ediyor” dedi.

RAPOR ORTAYA KOYDU

M.M.Duman’ın evinde bulunan ve ayrı ayrı paketlenmiş kıl örneklerinin, sanık avukatları tarafından “çocukluk saçları, hatıra” olduğu ileri sürülse de dosyaya gelen kriminal rapor, kıl örneklerinin insana ait olmadığını ortaya koyuyor.

Dünyanın en ünlü timsah uzmanının işkence odası kurup hayvanlara tecavüz ettiği ortaya çıktı

Sanığın kardeşiyle mesajlaşmaları iddianamede yer alan bir diğer kanıt. Bu yazışmalarda sanık M.M. Duman WhatsApp üzerinden kardeşine “2-3 sefer aradım yine de alıyım diye ısrar ettiğim için size vermekten vazgeçtik dediler” ifadelerini kullandığı ve kardeşinin “İyi olmuş. Kafanı başka şeylerle meşgul et" dediği ortaya çıktı.

Sanığın kardeşi, ikinci duruşmada bu yazışmaların “taşınmaz alım-satımı” ile ilgili olduğunu öne sürdü. Ancak belgeler, sanığın en son 2022’de taşınmaz alım-satımı yaptığını ortaya koyarken yazışmaların 2025 yılından olduğu öğrenildi.

Yavru köpeğe sopayla dakikalarca işkence edilmişti! “Mucize’den” iyi haber geldi

"HEP SENİN İSTEDİĞİN İNSANLAR MI DİNLENECEK”

9 Eylül’de görülen ikinci duruşmada tanık kürsüsüne çıkan Özler Koç, köpek yavrularını sahiplendirdiği gün sanığın kendisini engellediğini ve köpeklerden haber alamadığını söyledi.

Sanık, “Bu kişi benim evimin içini bilmiyor, neden tanık olarak dinleniyor” deyince, Hakim sanığı azarlayarak, “Kimin tanık olacağına sen mi karar vereceksin hep senin istediğin insanlar mı dinlenecek” dedi.

Sultan isimli tanıksa yaşadıklarını şöyle anlattı: