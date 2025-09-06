Yavru maymunu yasa dışı yollarla ülkeye getirdi şiddet uyguladı! Sadece para cezası aldı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde bulunan Avuttepe Mahallesi’nde kaçak yollarla ülkeye getirilen bir maymunun şiddete uğradığı anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ekipler harekete geçerken Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yapılan ihbar üzerine olay yerine giderek maymunu kurtardı.

MAYMUN KORUMA ALTINA ALINDI!

Maymunu yasa dışı yollarla ülkeye getirerek hayvana şiddet uygulayan şahsa Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20 bin lira idari para cezası uygulandı. Maymun, yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanına uygun bir merkeze teslim edilmek üzere koruma altına alındı.

Açlığı yönetemeyenler aç hayvanlarla uğraşıyor: Ülke yangın yeri

Afyonkarahisar Valiliği’nden skandal karar! Bu yasak vicdana sığar mı?