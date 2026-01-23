Uzun süredir Fransa’da yaşayan iş insanı Cem Uzan, özel hayatıyla yeniden magazin gündemine geldi. Uzan’ın 2026 Ocak ayında sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımla 'sevgilim' diyerek açıkladığı ismin, sosyetenin tanınan figürlerinden Yasemin Sadıkoğlu olduğu ortaya çıktı.

Bu gelişmenin ardından Sadıkoğlu’nun kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve babasının kim olduğu merak edilmeye başlandı.

YASEMİN SADIKOĞLU KİMDİR?

Yasemin Sadıkoğlu, Türkiye’de iş ve sosyete dünyasında bilinen bir isim olup medya, iletişim ve marka yönetimi alanlarında faaliyet gösteren girişimcidir.

YASEMİN SADIKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

2026 yılı itibarıyla Yasemin Sadıkoğlu’nun yaklaşık 46 yaşında olduğu bilinmektedir.

YASEMİN SADIKOĞLU EĞİTİM VE KARİYERİ

FMV Işık Lisesi Ayazağı ve Saint Michel Fransız Lisesi gibi eğitim kurumlarından sonra Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Kariyerini marka danışmanlığı, iletişim ve etkinlik organizasyonu alanında sürdürmüş, Keys İstanbul / Keys İletişim gibi ajanslar kurmuştur.

YASEMİN SADIKOĞLU NERELİDİR?

Sadıkoğlu, aslen İstanbul kökenli bir aileden gelmektedir ve ailesi iş dünyasında tanınan isimler arasındadır.

YASEMİN SADIKOĞLU'NUN BABASI KİM?

Yasemin Sadıkoğlu’nun babası Fehmi Sadıkoğlu, Türkiye’nin tanınmış armatörlerinden biridir; aile, denizcilik ve ticaret çevrelerinde bilinen bir geçmişe sahiptir.

YASEMİN SADIKOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Sadıkoğlu, marka yönetimi, stratejik iletişim ve etkinlik organizasyonu hizmeti veren ajans işletmecisi ve girişimci olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

YASEMİN SADIKOĞLU EVLİ Mİ?

Yasemin Sadıkoğlu’nun kamuya açık bilgilere göre evli olmadığı ve bekar olduğu belirtilmektedir.

YASEMİN SADIKOĞLU'NUN ÇOCUĞU VAR MI?

Yasemin Sadıkoğlu’nun kamuya açık bilgilere göre şu anda bilinen bir çocuğu yoktur.

CEM UZAN İLE YASEMİN SADIKOĞLU SEVGİLİ Mİ?

Evet. Cem Uzan’ın 2026 Ocak ayında sosyal medya üzerinden yaptığı doğum günü paylaşımında Sadıkoğlu’nu “sevgilim” diye ifade etmesi, çiftin romantik bir ilişki yaşadığını kamuoyuna açık şekilde gösterdi.

YASEMİN SADIKOĞLU VE CEM UZAN İLİŞKİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Magazin haberlerine göre ikilinin tanışması Aralık 2025’te oynanan Galatasaray–Monaco maçında gerçekleşmiş ve bu süreç sonrasında yakınlaşarak ilişkiye dönüşmüştür.

YASEMİN SADIKOĞLU VE CEM UZAN İLİŞKİSİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlişki, Cem Uzan’ın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Daha sonra birçok magazin kaynağı tarafından doğrulanarak geniş şekilde haberleştirildi.