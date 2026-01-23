Rus yüzücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Rus yüzücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
İstanbul Boğazı’nda düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan ve aylar sonra cansız bedeni bulunan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

24 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında akıntıya kapılarak kaybolan Svechnikov’dan yaklaşık beş ay boyunca haber alınamamıştı. 20 Ocak tarihinde Kuruçeşme sahilinde vatandaşlar tarafından fark edilen ve baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cansız beden, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

DNA EŞLEŞMESİYLE KİMLİĞİ DOĞRULANDI

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kayıp yüzücüye ait olabileceği ihtimali üzerine, sporcunun anne ve babası Rusya’dan İstanbul’a gelerek DNA örneği verdi. Yapılan incelemeler sonucunda DNA profilinin aileyle eşleştiği ve cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olduğu kesinleşti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANMAK ÜZERE ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Sabah saatlerinde Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na gelen Svechnikov ailesi, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından cenazeyi teslim aldı. Genç yüzücünün naaşı, havayoluyla ülkesine nakledilmek üzere İstanbul Havalimanı’na götürüldü.

