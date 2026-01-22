Cem Uzan'ın yeni sevgilisi sosyeteden çıktı! Galatasaray maçında tanıştılar

Cem Uzan'ın yeni sevgilisi sosyeteden çıktı! Galatasaray maçında tanıştılar
Yayınlanma:
Cem Uzan'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı. Uzan'ın sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu ile yeni bir ilişkiye başladığı öğrenildi.

Fanny Blanchelande’den 2021 yılında boşanan iş insanı Cem Uzan'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı.

Uzan'ın sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu ile birlikte olduğu öğrenildi.

Cem Uzan ve Yasemin Sadıkoğlu aşkının bir Galatasaray maçı ile başladığı belirtildi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre çift, geçtiğimiz aralık ayında oynanan Galatasaray-Monaco maçında tanıştı.

cem-uzanin-yeni-sevgilisi-sosyeteden-cikti-galatasaray-macinda-tanistilar.jpg

Haldun Dormen'in cenaze programı belli olduHaldun Dormen'in cenaze programı belli oldu

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, tatil için rotayı Fransa’ya çevirdi. Yasemin Sadıkoğlu’nun yeni yaşını kutlamak isteyen Cem Uzan, sevgilisi ile kayak tatiline çıktı.

CEM UZAN'DAN İLK PAYLAŞIM

İlişki haberi, Cem Uzan'ın geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da adeta resmileşti.

Uzan, Sadıkoğlu’nun doğum gününü "Mutlu yıllar sevgilim. İyi ki varsın hayatımda." sözleriyle kutladı.

cem-uzan.jpg

Teoman: Hayal ettiğim gibi bir baba olamadımTeoman: Hayal ettiğim gibi bir baba olamadım

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Magazin
Oscar adayları açıklandı
Oscar adayları açıklandı
Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu
Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu