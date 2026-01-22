Cem Uzan'ın yeni sevgilisi sosyeteden çıktı! Galatasaray maçında tanıştılar

Fanny Blanchelande’den 2021 yılında boşanan iş insanı Cem Uzan'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı.

Uzan'ın sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu ile birlikte olduğu öğrenildi.

Cem Uzan ve Yasemin Sadıkoğlu aşkının bir Galatasaray maçı ile başladığı belirtildi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre çift, geçtiğimiz aralık ayında oynanan Galatasaray-Monaco maçında tanıştı.

Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, tatil için rotayı Fransa’ya çevirdi. Yasemin Sadıkoğlu’nun yeni yaşını kutlamak isteyen Cem Uzan, sevgilisi ile kayak tatiline çıktı.

CEM UZAN'DAN İLK PAYLAŞIM

İlişki haberi, Cem Uzan'ın geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da adeta resmileşti.

Uzan, Sadıkoğlu’nun doğum gününü "Mutlu yıllar sevgilim. İyi ki varsın hayatımda." sözleriyle kutladı.

Teoman: Hayal ettiğim gibi bir baba olamadım