Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu

Yayınlanma:
Tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Haldun Dormen için düzenlenecek cenaze programı belli oldu.

Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, dün akşam İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti.

Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadeleriyle duyurdu.

haldun-dormen-001.jpg

Haldun Dormen'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! 'Kızlarıma hep seni anlatacağım'Haldun Dormen'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu!

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

2. Sayfa'nın haberine göre usta sanatçının cenaze programı belli oldu.

Haldun Dormen için düzenlenecek anma töreni, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Törenin ardından Teşvikiye Camii’nde, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

İmamoğlu’ndan Haldun Dormen'e veda mesajıİmamoğlu’ndan Haldun Dormen'e veda mesajı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

