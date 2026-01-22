İmamoğlu’ndan Haldun Dormen'e veda mesajı

İmamoğlu’ndan Haldun Dormen'e veda mesajı
Yayınlanma:
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu 97 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Haldun Dormen için bir mesaj yayımladı.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde 97 yaşında yaşama gözlerini yuman tiyatro sanatçısı Haldun Dormen için bir mesaj yayımladı.

‘YAŞINA RAĞMEN GENÇLERE YOL GÖSTERİYORDU’

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne ait hesaptan mesajını paylaşan İmamoğlu, Dormen’in yaşı ilerlemesine karşın hiç ara vermeden genç sanatçılara yol gösterdiğini kaydetti.

‘ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM’

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli sanatçılarından Haldun Dormen’in vefatını üzüntüyle öğrendim.

‘NUR İÇİNDE YAT BÜYÜK USTA’

Türk Tiyatrosu’na kattıkları için kendisine minnettarız. İlerleyen yaşına rağmen hiç durmadan çalışmaya, genç sanatçılara örnek olmaya devam etti. Yeri dolmayacak.

Nur içinde yat büyük usta.”

NE OLMUŞTU

Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Özgür Özel'den Haldun Dormen paylaşımıÖzgür Özel'den Haldun Dormen paylaşımı

Acı haberi Dormen'in oğlu Ömer Dormen sosyal medya hesabından duyurdu.

OĞLU PAYLAŞMIŞTI

Ömer Dormen babasının vefatını şöyle duyurmuştu:

"Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim.

Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum.

Haldun Dormen kimdir?Haldun Dormen kimdir?

Mekânı cennet olsun.

Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Türkiye
Son dakika | Çetin Gören dahil 10 kişi için tutuklama talebi
Son dakika | Çetin Gören dahil 10 kişi için tutuklama talebi
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca ele geçirildi
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca ele geçirildi