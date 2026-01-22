İmamoğlu’ndan Haldun Dormen'e veda mesajı

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde 97 yaşında yaşama gözlerini yuman tiyatro sanatçısı Haldun Dormen için bir mesaj yayımladı.

Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli sanatçılarından Haldun Dormen’in vefatını üzüntüyle öğrendim.



Türk Tiyatrosu’na kattıkları için kendisine minnettarız. İlerleyen yaşına rağmen hiç durmadan çalışmaya, genç sanatçılara örnek olmaya devam etti. Yeri dolmayacak.



Nur içinde yat… pic.twitter.com/JBDUkJCEtj — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) January 21, 2026

‘YAŞINA RAĞMEN GENÇLERE YOL GÖSTERİYORDU’

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne ait hesaptan mesajını paylaşan İmamoğlu, Dormen’in yaşı ilerlemesine karşın hiç ara vermeden genç sanatçılara yol gösterdiğini kaydetti.

‘ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM’

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli sanatçılarından Haldun Dormen’in vefatını üzüntüyle öğrendim.

‘NUR İÇİNDE YAT BÜYÜK USTA’

Türk Tiyatrosu’na kattıkları için kendisine minnettarız. İlerleyen yaşına rağmen hiç durmadan çalışmaya, genç sanatçılara örnek olmaya devam etti. Yeri dolmayacak. Nur içinde yat büyük usta.”

NE OLMUŞTU

Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Özgür Özel'den Haldun Dormen paylaşımı

Acı haberi Dormen'in oğlu Ömer Dormen sosyal medya hesabından duyurdu.

OĞLU PAYLAŞMIŞTI

Ömer Dormen babasının vefatını şöyle duyurmuştu:

"Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum.

Haldun Dormen kimdir?