Özgür Özel'den Haldun Dormen paylaşımı

Modern Türk Tiyatrosu'nun önde gelen isimlerinden usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Haldun Dormen, 6 Ocak’ta grip nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Vefat haberini oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Acı haber sanat camiası başta olmak üzere tüm kamuoyunca üzüntü ile karşılanırken taziye mesajları da üst üste gelmeye başladı.

Haldun Dormen kimdir?

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dormen'in vefat haberinin arından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Özgür Özel, "Türk tiyatrosunun büyük ustası, kıymetli sanatçımız Haldun Dormen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim. Sahneyi büyüten, sanatla yaşayan, kuşaklar yetiştiren çok büyük bir çınardı. Işıklar içinde uyusun…" ifadelerini kullandı.