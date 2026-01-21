Haldun Dormen kimdir?

Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından olan usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti. Santaçının vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından duyurdu.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Türk tiyatrosunun usta ismi Ahmet Haldun Dormen, 5 Nisan 1928'de Mersin'de köklü bir ailenin evladı olarak hayata gözlerini açmıştır. İş insanı Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım'ın oğlu olan sanatçının ailesi, daha sonra "Önder" olan soyadlarını babasının isteğiyle "Dormen" olarak güncellemiştir.

Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej gibi seçkin kurumlarda devam eden Dormen, tiyatro alanındaki akademik uzmanlığını ABD'nin dünyaca ünlü Yale Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak kazanmıştır.

Amerika'da bulunduğu dönemde Pasadena Playhouse gibi platformlarda sahne tozunu yutan sanatçı, Türkiye'ye dönüşünde Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne'sinde profesyonel kariyerine adım atmıştır.

DORMEN TİYATROSU VE MÜZİKAL DEVRİMİ

1955 yılında kendi tiyatrosunu kurarak Türk sanat tarihinde yeni bir sayfa açan Dormen, özellikle müzikal alanında öncü roller üstlenmiştir:

Batılı Müzikaller: 1961'de Türkiye'nin ilk batılı müzikali olan "Sokak Kızı İrma"yı sahneye koyarak büyük bir sükse yapmıştır.

1961'de Türkiye'nin ilk batılı müzikali olan "Sokak Kızı İrma"yı sahneye koyarak büyük bir sükse yapmıştır. İkonik Yapımlar: Ses Tiyatrosu yıllarında "Şahane Züğürtler" ve "Bit Yeniği" gibi unutulmaz oyunlara imza atmıştır.

Ses Tiyatrosu yıllarında "Şahane Züğürtler" ve "Bit Yeniği" gibi unutulmaz oyunlara imza atmıştır.

1985'te Şehir Tiyatroları için hazırladığı "Lüküs Hayat", 30 yıl boyunca kapalı gişe oynayarak bir rekorun sahibi olmuştur. Popüler Kültür: "Hisseli Harikalar Kumpanyası" gibi eserlerle müzikal türünü geniş halk kitlelerine sevdirmiştir.

ÇOK YÖNLÜ SANAT KARİYERİ

Dormen, sadece sahnede değil, kamera arkasında ve kağıt üzerinde de derin izler bırakmıştır.