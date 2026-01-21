Son Dakika | Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Son dakika haberi...Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Modern Türk Tiyatrosu'nun önde gelen isimlerinden olan usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ayşe Arman Haldun Dormen'in sağlık durumunu açıkladıAyşe Arman Haldun Dormen'in sağlık durumunu açıkladı

15 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Haldun Dormen, 6 Ocak’ta grip nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

Türk tiyatrosuna uzun yıllar boyunca emek veren Haldun Dormen'in vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Dormen’in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ömer Dormen paylaşımında şunları yazdı:

"Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim.

Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.

Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır."

ekran-goruntusu-2026-01-21-183826.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

