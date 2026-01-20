Ayşe Arman Haldun Dormen'in sağlık durumunu açıkladı

Gazeteci Ayşe Arman, yoğun bakımda tedavisi devam eden kayınpederi Haldun Dormen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yeni yılın ilk günlerinde yoğun bakıma alınan Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Haldun Dormen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

97 yaşındaki Dormen’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan gelini gazeteci Ayşe Arman, entübasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, "Durum maalesef çok parlak değil" dedi

"DURUM MAALESEF ÇOK PARLAK DEĞİL"

Sosyal medya hesabı üzerinden kayınpederinin sağlık süreciyle ilgili hüzünlü bir paylaşım yapan Ayşe Arman, hastane koridorlarındaki bekleyişlerini anlattı.

Üç haftadır hastanede olduklarını belirten Arman, Dormen’in durumunu şu ifadelerle aktardı:

  • "Biz hâlâ beklemedeyiz. Entübe süreci devam ediyor. Durum maalesef çok parlak değil; tüm fonksiyonlar makinelerle stabil tutuluyor. Böbrek, kalp ve akciğer... Hepsi makineye bağlı. Ne olacağını bilmiyoruz, sadece bekliyoruz."
yeni-proje-53.jpg
Haldun Dormen - Ayşe Arman

Donör bekliyordu: Ufuk Özkan'ın kardeşinden korkutan açıklamaDonör bekliyordu: Ufuk Özkan'ın kardeşinden korkutan açıklama

HASTANE SÜRECİ ANLATTI

Yoğun bakım önündeki bekleyişin zorluğuna değinen Arman, bu süreçte diğer hasta yakınlarıyla da bir dayanışma içine girdiklerini belirtti. Arman, "Bütün yoğun bakım aileleriyle yakın olduk, acılarına ortak olduk. Bazıları yakınlarını kaybetti, onlarla birlikte ağladık. İçimden bir şey paylaşmak gelmiyor, tadım tuzum yok," diyerek yaşadıkları derin üzüntüyü dile getirdi.

whatsapp-image-2026-01-20-at-10-20-07-pm.jpeg
Ayşe Arman'ın Instagram paylaşımı (20 Ocak 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

