Uyuşturucu soruşturması TRT'yi de vurdu: Dev bütçeli dizi için flaş karar!

Uyuşturucu soruşturması TRT'yi de vurdu: Dev bütçeli dizi için flaş karar!
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’un uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından, TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanması planlanan "Binbir Gece Masalları" dizisi için flaş bir karar alındı.

TRT’nin dijital platformu Tabii’nin 26 Ekim’de düzenlediği yeni sezon lansmanında öne çıkan yapımların başında “Binbir Gece Masalları” yer alıyordu.

Bozdağ Film imzalı, başrollerinde Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’un yer aldığı dev bütçeli dönem dizisinin fragmanı ve afişi yayınlanmış, dizinin bu sezon yayınlanacağı duyurulmuştu.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan İbrahim Çelikkol’un test sonucunun pozitif çıkması sonrası diziyle ilgili dikkat çeken bir karar alındı.

YAYIN PLANINDAN ÇIKARILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaşanan gelişmenin ardından dizinin bu sezonki yayın planından çıkarıldığı öğrenildi.

30 bölümden oluşan dizinin, ilerleyen sezonlara ertelendiği belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan İsmail Hacıoğlu’nun rol aldığı 8 bölümlük “Rüzgarlı Pazar” dizisinin de yayını daha önce ileri bir tarihe alınmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

