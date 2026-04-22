Bergüzar Korel 'iğneyle mi zayıfladı' sorusuna yanıt verdi

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Esra Ruşan’la Herkes Kendine Baksın programına konuk oldu.

Katıldığı programda zayıflama sürecine dair merak edilen sorulara açıklık getiren Korel, Esra Ruşan’ın yönelttiği "İğneyle mi zayıfladın?" sorusuna yanıt verdi.

Zayıflama iğnesi kullanmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Ben midemi aldırdım" dedi.

Korel, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Ya bir şey söyleyeceğim, bu arada iğneyle de zayıflayabilirdim. Yani bu kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamadım. İğneyle zayıflamayı düşündüm ve benim ciddi bir yeme bozukluğum vardı. Yani çok yemek yiyordum. Gerçekten onun sonra ben bir duygusal yeme bozukluğu olduğunu anladım."