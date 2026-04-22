Canan Karatay'ın dişleri döküldü! "Bir sabah uyandım ki..."

Prof. Dr. Canan Karatay, eşinin vefatının ardından yaşadığı üzüntü nedeniyle üst çenesindeki dişlerinin döküldüğünü açıkladı.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz yıl eşi Dr. Ali Başak Karatay’ı kaybetmesinin ardından yaşadığı süreci anlattı.

Çağla Şıkel’in programına konuk olan Karatay, Şıkel’in "Hocam siz de çok zayıflamışsınız. Eskiden hafif bir göbeğiniz vardı, şimdi o da gitmiş" sözleri üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN DİŞLER AĞZIMA DÖKÜLMÜŞ"

Eşinin kaybının ardından yaşadıklarından bahseden Canan Karatay şu ifadeleri kullandı:

  • "Ben işte bu olaylar yaşadığım olaylardan sonra baya zayıfladım. Zayıflamamın sebeplerinden biri de Çağla Hanım burada sizle paylaşabilirim; hastanede kalıyorduk eşimle. Bir sabah uyandım ki üst çenemde olan bütün dişler ağzıma dökülmüş.
  • Stresten, üzüntüden... Ve uzun süredir dişsiz dolaşıyordum ben üst dişler olmadığı için. Onun yapılması edilmesi işte epeyce şeyler çektim. Yani damak yapıldı, size ilk defa çıkıyorum."

Uyuşturucu soruşturması TRT'yi de vurdu: Dev bütçeli dizi için flaş karar!Uyuşturucu soruşturması TRT'yi de vurdu: Dev bütçeli dizi için flaş karar!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Magazin
Uyuşturucu soruşturması TRT'yi de vurdu: Dev bütçeli dizi için flaş karar!
Uyuşturucu soruşturması TRT'yi de vurdu: Dev bütçeli dizi için flaş karar!
Bergüzar Korel 'iğneyle mi zayıfladı' sorusuna yanıt verdi
Bergüzar Korel 'iğneyle mi zayıfladı' sorusuna yanıt verdi