İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz yıl eşi Dr. Ali Başak Karatay’ı kaybetmesinin ardından yaşadığı süreci anlattı.

Çağla Şıkel’in programına konuk olan Karatay, Şıkel’in "Hocam siz de çok zayıflamışsınız. Eskiden hafif bir göbeğiniz vardı, şimdi o da gitmiş" sözleri üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN DİŞLER AĞZIMA DÖKÜLMÜŞ"

Eşinin kaybının ardından yaşadıklarından bahseden Canan Karatay şu ifadeleri kullandı:

"Ben işte bu olaylar yaşadığım olaylardan sonra baya zayıfladım. Zayıflamamın sebeplerinden biri de Çağla Hanım burada sizle paylaşabilirim; hastanede kalıyorduk eşimle. Bir sabah uyandım ki üst çenemde olan bütün dişler ağzıma dökülmüş.

Stresten, üzüntüden... Ve uzun süredir dişsiz dolaşıyordum ben üst dişler olmadığı için. Onun yapılması edilmesi işte epeyce şeyler çektim. Yani damak yapıldı, size ilk defa çıkıyorum."

