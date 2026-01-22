Haldun Dormen'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! 'Kızlarıma hep seni anlatacağım'

Yayınlanma:
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının oğlu Ömer Dormen'in vefat haberini vermesinin ardından sanat dünyası yasa boğuldu.

Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, dün akşam İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti.

Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadeleriyle duyurdu.

Dormen'in vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler Dormen için taziye mesajı paylaştı.

haldun-dormen.jpg

GÜLBEN ERGEN

"Ustam, hocam, dostum, canım Haldun ağabeyim... Oyunculuğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı, iş disiplinini bir yaşam biçimi olduğunu yıllarca kendisinden öğrendiğim Haldun Dormen... İyi ki hayatıma, sanata, ülkemize, tiyatroya, öğrencilerinize, sevenlerinize bunca güzellikler kattınız. Mekanınız cennet olsun. Değerli ailesine sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun."

haldun-dormen-gulben-ergen.webp

ALİ SUNAL

"Kızlarıma hep seni anlatacağım abi! Ders gibi olan hayata sanata ülkene insana bakışını yaklaşımını onlara gönülden bir görev gibi anlatacağım. Seninle tanıştıkları için ne kadar şanslı olduklarını anlatacağım. Hayatımızda olduğun hayatımıza dokunduğun bizi aileden saydığın için ne kadar şanslı olduğumuzu anlatacağım. Gittiğinde bizde oluşan bu büyük boşluk ancak seni anlatarak yani yine seninle dolar canım abicim…"

haldun-dormen-ali-sunal.jpg

SİNEM KOBAL

"Ah hocam.. Ne büyük bir şans sizi tanımak sizin öğrenciniz olmak. Tanıdığım en özel ruhlardan birine veda etmek çok zor. Herkesi, her şeyi kucaklayabilecek bir sevgisi, merhameti olan yeteneği ve çalışkanlığıyla ilham olan yol açan ışık tutan canım ustam, tiyatro için sanat için yaptıklarınız için çok teşekkürler. Rahat uyu yattığın yer incinmesin. Hepimizin başı sağ olsun."

SEMİRAMİS PEKKAN

"Çok değerli dostumu kaybettim. Benim hayatımdaki yeri çok değerliydi. Türk tiyatrosunun ve hepimizin başı sağ olsun. Allah'tan ailesine ve tüm onu sevenlere sabır diliyorum. Çok çok üzgünüm."

haldun-dormen-semiramis-pekkan.jpg

Seda Sayan, "Mekanın cennet olsun. Tanıdığım en beyefendi adamdın.", Ebru Gündeş ise "Türk tiyatrosunun duayeni, sahneye ve sanata ömrünü adamış büyük usta" ifadelerine yer verdi.

TOLGA ÇEVİK

"Gerçek tiyatro adamı, beyefendisi, hepimizin Haldun ağabeyi... Çok üzüldüm. Bu hayata bir kere gelecek nadir değerlerden. Hepimizde emeğin, nasihatın ve paylaştığın neşen var. Nur içinde yat. Haldun Dormen."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

