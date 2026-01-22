Türk rock müziğinin ünlü ismi Teoman, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, programda babalıktan çocukluğuna, özel hayatından annesiyle olan ilişkisine kadar itiraflarda bulundu.

2012-2015 yılları arasında Ayşe Kaya ile olan evliliğinden Zeyno adında bir kızı olan Teoman, babalığına dair özeleştiride bulundu. 2 yaşında babasını kaybeden ve bir erkek figürü olmadan büyüdüğünü belirten ünlü şarkıcı, şöyle dedi:

"Hayal ettiğim gibi bir baba olamadım. Kendi kendime ‘Teoman sen nasıl baba olunur bilmiyorsun, kızına sahtekar değil de dürüst bir baba olsan iyi olur’ dedim. Babalık için elimden geleni yapıyorum. Artık çocuk gibi davranmaman gerektiğini biliyorsun."

"ANNEM ŞARKICI OLDUĞUM İÇİN YILLARCA UTANDI"

Babasız büyümenin yarattığı boşluğu nasıl doldurduğunu anlatan Teoman, "Babam 2 yaşında öldüğü için erkek figürlerim Zagor ve Elvis Presley oldu." dedi.

Teoman, 93 yaşındaki annesiyle olan ilişkisine dair de şaşırtıcı bir gerçeği paylaştı. Annesinin kendisini hep statüsü yüksek bir meslekte görmek istediğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı. Hala yaptığım işi beğenmiyor ve bana yakıştırmıyor. Ama artık arkadaşları ‘Ay Teoman'ı çok seviyoruz’ dediği için mutlu." dedi.

"TEMBEL DEĞİLİM, TEMBEL TAKLİDİ YAPIYORUM"

Tembel olduğuna dair açıklamaları hakkında da konuşan Teoman, şu ifadeleri kullandı:

"Parodisini yapıyorum aslında tamamen kurmaca. Okan Bayülgen yaptı bunu. Beni biraz karikatürize etti. İnsanlar o sayede bana daha sempatik yaklaştı. Kendi kendime 'Okan beni Nasreddin Hoca'ya çevirdi ben de oradan yürüyeyim' dedim. Tembel değilim, tembel taklidi yapıyorum."

"EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY ÖZKAN UĞUR GİBİ HATIRLANMAK"

Artık daha rasyonel ve dingin bir hayat yaşadığını belirten Teoman, gelecekten beklentisini şu sözlerle noktaladı:

"Eskiden büyük sanatçı olmak gibi ideallerim vardı ama artık umurumda değil. En çok istediğim şey Özkan Uğur gibi hatırlanmak. Herkeste nefis hisler uyandıran birisi olmayı isterdim."