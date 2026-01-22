Yıldız Tilbe Gazze'ye 300 bin dolar bağışladı

Yayınlanma:
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'de yürütülen Çadırkent projesi için 300 bin dolar bağışta bulundu. Tilbe'nin ayrıca Gazze yararına konser düzenleyeceği de açıklandı.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'de sürdürülen çadır kent çalışmalarına önemli bir destekte bulunarak Filistinli ailelerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladı. Tilbe'nin 300 bin dolar bağışta bulunduğu belirtildi.

Ünlü sanatçının, yaptığı bağışın yanı sıra, çadır kentlerde yaşayan Filistinlilerin günlük yemek ihtiyacına destek olmak amacıyla Gazze yararına bir konser düzenleyeceği de açıklandı.

yildiz-tilbe.jpg

"İKİ BÜYÜK ÇADIRKENT KURULMASININ FİNANSINI SAĞLAMIŞ OLDU"

Yıldız Tilbe'nin bu desteği, Kudüs Gönüllüler Derneği tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi.

  • "Ülkemizin önde gelen değerli ses sanatçılarından Yıldız Tilbe hanımefendi Kudüs Gönüllüleri'nin Gazze'de sürdürdüğü Çadırkent projelerine büyük bir katkı sunarak 300 bin dolarlık bir bağışta bulundu.
  • Yıldız hanım bu bağışı ile Gazze'inin iki ayrı bölgesinde tam teşekküllü iki büyük Çadırkent kurulmasının finansını sağlamış oldu.
  • Yıldız Tilbe hanımefendi ayrıca Çadırkentlerdeki Filistinli ailelerin aş ihtiyacını karşılamak üzere 'Gazze yararına konser' düzenleyeceklerini de belirtti.

yildiz-tilbe-gazzeye-300-bin-dolar-bagisladi.webp

Yıldız Tilbe o kazayı yıllar sonra anlattı: Doktorlar yaşayamaz demiş!Yıldız Tilbe o kazayı yıllar sonra anlattı

"GEÇEN RAMAZAN 20 BİN KİŞİLİK İFTAR SOFRALARI KURMUŞTU"

  • Yıldız hanım bu emsalsiz cömertliği ve yardımseverliği ile Gazze'deki kardeşlerimiz için Gazze'nin ablası haline geldi ve gönüllerde taht kurdu.
  • Yıldız Tilbe hanımefendi geçen yıl Ramazan ayında da Gazze'de Kudüs Gönüllüleri eliyle toplamda 20 bin kişilik iftar sofraları kurmuştu.
  • Böylesi yardım abidesinin sergilediği emsalsiz şefkat, merhamet ve cömertlik ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir gurur olduğu gibi her bir yürekli vicdan sahibi için de büyük bir örneklik teşkil etmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Magazin
Haldun Dormen'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! 'Kızlarıma hep seni anlatacağım'
Haldun Dormen'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! 'Kızlarıma hep seni anlatacağım'
Son Dakika | Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Son Dakika | Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti