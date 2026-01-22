Güzide Duran 17 yıl sonra podyuma çıktı

1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, iş insanı Adnan Aksoy ile devam eden boşanma davasıyla gündemdeki yerini korurken 17 yıl sonra podyuma adım attı.

17 yıl aradan sonra podyuma çıkan Güzide Duran, IF Wedding Fashion İzmir’de düzenlenen defilede baş manken olarak yer aldı. Uzun bir aradan sonra podyuma dönmenin heyecanını yaşayan Duran, "Podyumu özlemişim. Yaklaşık 17 yıl, neredeyse 20 yıla yakın bir aradan sonra yeniden podyumda olmak büyük bir heyecan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve burada olmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Güzide Duran'ın yanı sıra podyumda boy gösteren isimler arasında Özge Ulusoy, Hande Uluğ ve Kainat Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan da yer aldı.

BOŞANMA DAVASI YİNE ERTELENDİ

Aksoy ile evliliğinden biri kız, biri erkek iki çocuk sahibi olan Duran’ın açtığı boşanma davasında süreç henüz sonuçlanmadı.

Ön duruşması 10 Nisan 2025’te yapılan davanın ilk duruşması 30 Eylül’de, ikinci duruşması ise 9 Ocak’ta görüldü. İstanbul Aile Mahkemesi’nde gizli olarak yapılan duruşmaya Güzide Duran ve taraf avukatları katıldı. Yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından mahkeme, davanın ertelenmesine karar verdi.

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güzide Duran, bir an önce boşanmak ve çocuklarının velayetini almak istediğini ifade etti. Duran, bu talebini yalnızca kendisi için değil, boşanma sürecinde zorluk yaşayan tüm kadınlar adına dile getirdiğini söyledi.