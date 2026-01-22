Bilal Hancı'nın eski eşinden ilk açıklama! Zehir zemberek sözlerle isyan etti

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

İfadesinde kokain ve MDM maddesi kullandığını kabul eden Hancı, "Çok sarsıntılı ve psikolojik süreci ağır olan bir boşanma aşamasından geçiyordum. Bu dönemde Amsterdam’da kokain ve MDM maddesini temin ederek uyuşturucu kullanmaya başladım." dedi.

"YİNE HAKARETE UĞRAYAN HEDEF GÖSTERİLEN OLDUM"

Bilal Hancı'nın ifadesinin ortaya çıkmasının ardından eski eşi Esin Çepni sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çepni, şu ifadeleri kullandı: