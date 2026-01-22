Bilal Hancı'nın eski eşinden ilk açıklama! Zehir zemberek sözlerle isyan etti
Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturmasında verdiği ifadeyle gündeme gelen Bilal Hancı’nın ardından eski eşi Esin Çepni sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan zehir zemberek açıklamalar yapan Çepni, yaşadıklarını anlatarak “Yine hakarete uğrayan, hedef gösterilen ben oldum” sözleriyle isyan etti.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.
İfadesinde kokain ve MDM maddesi kullandığını kabul eden Hancı, "Çok sarsıntılı ve psikolojik süreci ağır olan bir boşanma aşamasından geçiyordum. Bu dönemde Amsterdam’da kokain ve MDM maddesini temin ederek uyuşturucu kullanmaya başladım." dedi.
Bilal Hancı’nın ifadesi ortaya çıktı!
"YİNE HAKARETE UĞRAYAN HEDEF GÖSTERİLEN OLDUM"
Bilal Hancı'nın ifadesinin ortaya çıkmasının ardından eski eşi Esin Çepni sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çepni, şu ifadeleri kullandı:
- "Gece kulüplerini sevmiyorum, gürültülü yerleri sevmiyorum, alkol sevmiyorum diye evimde oturdum, ben sevmiyorum diye sevene engel olmayayım dedim, o bar senin bu kulüp benim diye gezildi durdu. O zaman ben mağdur değildim…
- Volkan’la beraber takılıp çatır çatır p*tlarken, yapma etme diye sinir krizleri geçirdiğimde de ben mağdur değildim. Aldatıldım, haykırdım ses çıkardım arkadaşının karısı bana 'senin yüzünden işlerimiz iptal oluyor her yere duyurmak zorunda mıydın' diye psikolojik şiddet gösterirken ben yine mağdur olamadım.
- Magazin sayfaları, bilmediğim Snapchat hesabından kızlara yürüdüğü ifşalar paylaşıldığında da inanmadım. İzmir’den eskort getirip 1 hafta ev tuttugunda da ben mağdur değildim. Domine ettiği sosyal medya ve çalıştığım ajansın sahibi arkadaşın beni aforoz etti, bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım yine ben mağdur değildim.
- Annem arandı 'bizim aile şerefimiz var' dendi, annem aşağılandı. Siz yine şerefliydiniz ben yine mağdur değildim. Şimdi seçtiğim ve yaşadığım, tercih ettiğim, bakın mecbur kaldığım deniyorum, seçtiğim hayatı yaşadığım için döndü dolaştı oklar yine bana saplandı yine hakarete uğrayan hedef gösterilen oldum.
- Neymiş, ben adamın psikolojisini bozmuşum. Size göre ne olduysam, olmadan evvel de ne yaşadığımı ben biliyorum. Benim üzerime gelmeyin artık."