Bilal Hancı’nın ifadesi ortaya çıktı! Uyuşturucuyu itiraf etti grup iddialarına yanıt verdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Hancı, ifadesinde kokain ve MDM maddesi kullandığını kabul etti.

"AMSTERDAM'DA BAŞLADIM"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, uyuşturucuya 2024 yılında Amsterdam’da başladığını belirten Hancı, bu sürecin kişisel sorunlarla bağlantılı olduğunu söyledi.

Huzur Giyim'in veliahtı uyuşturucudan tutuklandı

Hancı, "Çok sarsıntılı ve psikolojik süreci ağır olan bir boşanma aşamasından geçiyordum. Bu dönemde Amsterdam’da kokain ve MDM maddesini temin ederek uyuşturucu kullanmaya başladım" dedi.

"GENELDE AYDA BİR KULLANDIM"

2024 yılının başlarında Türkiye’ye döndüğünü belirten Hancı, kullanım sıklığına dair olarak şu ifadeleri kullandı:

"Genellikle her ay 1 kere olacak şekilde, psikolojik süreçler nedeniyle kendimi kötü hissettiğim zamanlarda bu maddeyi kullandım."

"ARKADAŞ ORTAMLARINDAN TEMİN ETTİM"

Uyuşturucuyu Türkiye’de arkadaş çevresinden temin ettiğini söyleyen Hancı, bu kişilerin isimlerini şu aşamada hatırlamadığını söyledi. Hancı, hatırlaması halinde savcılığa bilgi verebileceğini belirtti.

Hancı ayrıca, uyuşturucuyu başkalarına vermediğini, kimseye bu yönde teklifte bulunmadığını ve uyuşturucu kullanılan herhangi bir parti ya da organizasyona katılmadığını da kayda geçirdi.

GRUP İDDİALARINI REDDETTİ

Dosya kapsamında ifadesi alınan B.B.A’nın, "birlikte uyuşturucu kullandık ve birden fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşadık" yönündeki iddialarına da yanıt veren Hancı, bu iddiaları reddetti.

Hancı ifadesinde, "Fashion TV’nin güzellik yarışmasının düzenlendiği gala gecesinden sonra bu şahsın Etiler’de bulunan ve ismini bilmediğim ikametine yalnızca ikimiz gittik. Eve gittiğimde orada zaten kokain olduğunu gördüm. Bana ikram etti ve birlikte kullandık" dedi.

Söz konusu olayda herhangi bir cinsel birliktelik yaşanmadığını vurgulayan Hancı, üçüncü bir kişinin bulunduğu ya da grup halinde bir durum yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.