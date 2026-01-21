İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Huzur Giyim'in veliahtı Abdullah Gençal tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'ya ise ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı adli kontrolü uygulandı.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ile Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Huzur Giyimin veliahtına tutuklama talebi: Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 kişi mahkemeye sevk edildi

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dizi-film sektörü, medya, iş insanları ve kulüp yöneticilerine yönelik operasyonlar sürüyor. Soruşturma kapsamında dün 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Mehmet Üstündağ - Abdullah Gençal - Bilal Hancı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Huzur Giyim'in veliahtı Abdullah Gençal da vardı.

Aynı soruşturmada ayrıca sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut da gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararı verilen diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama

HUZUR GİYİM'İN VELİAHTI TUTUKLANDI

Bugün adliyeye sevk edilen isimlerden Abdullah Gençal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı ise yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi ile, Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut yurtdışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.