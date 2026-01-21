Huzur Giyim'in veliahtı ve fenomen Bilal Hancı da aralarında... Gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi
İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dizi-film sektörü, medya, iş insanları ve kulüp yöneticilerine yönelik operasyonlar sürüyor. Soruşturma kapsamında dün 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.
Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ile birlikte sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal’ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alındı.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Huzur Giyim'in veliahtı da çıktı
Gözaltı kararı verilen diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği öğrenildi.
4 İSİM ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ
Son olarak; dün gözaltına alınan Bilal Hancı, Abdullah Gençal, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut’un Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildiği ifade edildi.