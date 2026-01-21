Huzur Giyim'in veliahtı ve fenomen Bilal Hancı da aralarında... Gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi

Huzur Giyim'in veliahtı ve fenomen Bilal Hancı da aralarında... Gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi
Yayınlanma:
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen yeni dalgada, Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim’in 'veliahtı' Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. 4 isim Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dizi-film sektörü, medya, iş insanları ve kulüp yöneticilerine yönelik operasyonlar sürüyor. Soruşturma kapsamında dün 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ile birlikte sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal’ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Huzur Giyim'in veliahtı da çıktıUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar arasında Huzur Giyim'in veliahtı da çıktı

Gözaltı kararı verilen diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

4 İSİM ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Son olarak; dün gözaltına alınan Bilal Hancı, Abdullah Gençal, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut’un Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
Türkiye
Son Dakika | Boğaz'daki cansız beden Rus yüzücünün çıktı
Son Dakika | Boğaz'daki cansız beden Rus yüzücünün çıktı
ASKİ açıkladı! Ankara'daki barajların doluluk oranında son durum
ASKİ açıkladı! Ankara'daki barajların doluluk oranında son durum