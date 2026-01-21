Uyuşturucu testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

"BENİM EVİMDEN BİR ŞEY ÇIKMADI"

Sosyal medyada bir kullanıcının, "O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?" sorusuna yanıt veren Eyüboğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Benim evimden bir şey çıkmadı, benimle hiç alakası olmayan insanların evinden çıkanları daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar, fotoğrafımı kullanarak. Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence ayrıca."

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

15 Haziran 1988’te İstanbul’da doğan Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamladı, ardından Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans eğitimi aldı.

2011 yılında Kalbim Seni Seçti adlı diziyle ekranlarda yer almaya başladı. 2012 yılında önce Muhteşem Yüzyıl adlı dizide, ardından Sudan Bıkmış Balıklar adlı dizide rol aldı. 2015 yılında Adı Mutluluk dizide, 2017 yılında ise Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok adlı filmle beyaz perdede yer aldı.

2017 yılında Payitaht, 2019 yılında Bir Aile Hikayesi, 2021 yılında Teşkilat, 2023 yılında Şanzelize Düğün Salonu, 2024 yılının başlarında ise Arjen adlı dizide yer aldı. Son olarak ise Gizli Bahçe dizisinde boy göstermişti.