İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika| Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonucu çıktı

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Ali Sert ve Şarkıcı Rabia Karataş'ın uyuşturucu testlerinin sonucu çıktı.

Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan rapora göre Sert ile Karataş'ın test sonuçları pozitif çıktı.

