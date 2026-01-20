Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: İki ismin test sonucu çıktı

Yayınlanma:
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu ile birlikte gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Ali Sert ve Şarkıcı Rabia Karataş’ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Ali Sert ve Şarkıcı Rabia Karataş'ın uyuşturucu testlerinin sonucu çıktı.

Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan rapora göre Sert ile Karataş'ın test sonuçları pozitif çıktı.

