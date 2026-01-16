Son dakika| Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonucu çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 13 Ocak'ta oyuncu Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre ünlü isimler, “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak”, “Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak”, “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek”, “bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek”, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarından birini ya da birkaçını işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞLARDI

Ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu'nda saç, kan ve idrar örneği verdi. İşlemleri tamamlanan isimler adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri tamamlanan Kaynarca ve Müftüoğlu, ev hapsi adli kontrol şartıyla sulh cezaya sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, savcının ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebini reddederek, Müftüoğlu ile Kaynarca'nın yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmasına (13 ocak) karar verdi.

TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu ve Neda Şahin'in kan ve saç örneklerinde uyuşturucu maddesine rastlanmadı.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk'ün uyuşturucu testi pozitif çıktı.

KAYNARCA'DAN İLK AÇIKLAMA

Oktay Kaynarca, test sonucunun açıklanmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet, hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu. Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip “merak etmeyin, alnım açık başım dik” sözümü de ispat etmiş oldum. “Her şerden bir hayır çıkar” sözünün ispatı ise, ilk günden itibaren koşulsuz şartsız yakınlarımın dışında, yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca destek gelmesi idi. Bu benim için çok onur verici, hayatımın geri kalanı için çok büyük bir motivasyon oldu. Hayatım boyunca insan biriktirmiş olmanın ödülünü bir kez daha almış oldum. Bana bu gururu yaşatan siz milyonlarca vicdanlı insana sahip olmak benim için ödüllerin en büyüğüdür. Her birinize tek tek teşekkür etmeyi borç bilirim, hakkınızı helâl edin. Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir."