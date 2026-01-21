Test sonucu negatif çıkan Oktay Kaynarca'dan sert açıklama!

Test sonucu negatif çıkan Oktay Kaynarca'dan sert açıklama!
Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen ve yapılan testlerin negatif çıktığı ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medyada ortaya atılan iddialara sert sözlerle karşılık verdi. Kaynarca’nın açıklaması kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın da bulunduğu 6 kişi geçtiğimiz günlerde jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Kaynarca ile sanatçı Emel Müftüoğlu’ndan Adli Tıp Kurumu’nda alınan örneklerinin temiz çıktığı belirtildi.

Test sonucu sonrası Oktay Kaynarca’dan ilk açıklamaTest sonucu sonrası Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama

Gelişmelerin ardından sosyal medyada çeşitli iddiaların dolaşıma sokulması üzerine sessizliğini bozan Kaynarca, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, sevenlerinin bu tür iddialara itibar etmeyeceğini vurguladı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN SERT AÇIKLAMA

Kaynarca'nın açıklamasında, "Benim sevenlerim; sosyal medya soytarılarının, izlenme ve takipçi almak uğruna konuştukları, söyledikleri, yaptıkları boş beleş maymunluklara itibar etmez. Bilirim... Bizim hakkımızda bilinmesi gerekenleri biz söyleriz, gerisi yalandır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

