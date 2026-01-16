Test sonucu sonrası Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama

Test sonucu sonrası Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama
Yayınlanma:
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'nın test sonucu belli oldu. Kaynarca test sonucunun açıklanmasının ardından açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan ünlü oyuncu ve yapımcı Oktay Kaynarca'nın saç ve kan örneklerinde uyuşturucu maddesi bulunmadığı ve testinin negatif çıktığı belirtildi.

'Kurtlar Vadisi', 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi birçok ünlü yapımda rol alan oyuncu Oktay Kaynarca test sonucunun belli olmasınına ardından açıklama yaptı.

Son dakika| Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonucu çıktıSon dakika| Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonucu çıktı

650x344-oktay-kaynarca-yarginin-sonuna-kadar-arkasindayim-1768381778879.webp
Oktay Kaynarca

OKTAY KAYNARCA'DAN İLK AÇIKLAMA

"Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet, hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu" diyen Oktay Kaynarca yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip “merak etmeyin, alnım açık başım dik” sözümü de ispat etmiş oldum. “Her şerden bir hayır çıkar” sözünün ispatı ise, ilk günden itibaren koşulsuz şartsız yakınlarımın dışında, yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca destek gelmesi idi. Bu benim için çok onur verici, hayatımın geri kalanı için çok büyük bir motivasyon oldu. Hayatım boyunca insan biriktirmiş olmanın ödülünü bir kez daha almış oldum. Bana bu gururu yaşatan siz milyonlarca vicdanlı insana sahip olmak benim için ödüllerin en büyüğüdür. Her birinize tek tek teşekkür etmeyi borç bilirim, hakkınızı helâl edin. Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Magazin
İbrahim Tatlıses ifade verdi
İbrahim Tatlıses ifade verdi
Ufuk Özkan'ın kardeşi donör testi sonucunu açıkladı
Ufuk Özkan'ın kardeşi donör testi sonucunu açıkladı