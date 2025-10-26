Yarın seçim olsa AKP ana muhalefet! İşte en fazla alacakları oy oranı

Anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtılmadan önce CHP yüzde 28,5'lik bir oranla birinci parti konumunda yer alıyor. AKP ise yüzde 23,0 ile ikinci sırada bulunuyor.

KARARSIZLAR DAĞITILINCA FARK AÇILIYOR

Anketteki en dikkat çekici sonuçlardan biri, kararsız seçmenlerin ve oy kullanmayacakların oylarının partilere dağıtılmasıyla ortaya çıkan tablo oldu. Bu senaryoda CHP'nin oy oranı yüzde 34,0'a yükselirken, AKP'nin oyu ise yüzde 30,2'ye çıkıyor. Bu dağılım sonrasında iki parti arasındaki farkın 3,8 puana ulaştığı görülüyor.

Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralanıyor:

Kararsızlar Dağıtılmadan Önce:

DEM Parti: %6,5

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): %5,9

İYİ Parti: %3,8

Zafer Partisi: %3,8

Yeniden Refah Partisi (YRP): %2,6

Anahtar Parti: %2,1

Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,1

Diğer: %2,7

Yoğun gündem arasında kaynayan son anket! Gençler çok net...

Kararsızlar Dağıtıldıktan Sonra:

MHP: %7,9

DEM Parti: %7,8

İYİ Parti: %5,0

Zafer Partisi: %4,4

YRP: %3,1

Anahtar Parti: %2,8

TİP: %1,4

Diğer: %3,4

Ankette, kararsızların oranının yüzde 11,6, oy kullanmayacakların oranının ise yüzde 8,4 olması, seçmen davranışlarındaki belirsizliğin hala önemli bir faktör olduğunu gösteriyor.