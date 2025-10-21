Yoğun gündem arasında kaynayan son anket! Gençler çok net...

Yoğun gündem arasında kaynayan son anket! Gençler çok net...
Yayınlanma:
Türkiye'nin bitmek bilmeyen yoğun gündemi devam ederken zaman ilerliyor, normal zamanında yapılsa dahi seçim günü yaklaşıyor. Seçim gününe yaklaşırken sadece gençler ile yapılan bir ankette CHP'nin AKP'den 10 puan önde olduğu görüldü.

KKTC'den yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'nin yoğun gündem konularından birisi olurken milyonların gözü kulağı, muhalefetin baskıları sonucu iktidarın almasını beklediği erken seçim kararında.

Yerel seçimlerin ardından başlayan erken seçim talebine henüz yeşil ışık yakmayan AKP-MHP'nin, son aylarda yapılan tüm araştırmalarda CHP'nin gerisinde olduğu kayıtlara geçmeye devam ediyor.

SADECE GENÇLERLE YAPILAN ANKET

Araştırma şirketleri ise muhalefetin birçok cephesinden gelen erken seçim çağrılarının ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Toplumun her kesiminin baz alındığı tüm anketlerde AKP'nin ikinci parti çıkmasının ardından araştırma alanları daraltılarak anketler yapılmaya devam ediyor.

AKP'ye yakın anket firmasının tarihe geçecek yanılgısı! 13.4 puan fazladan hesaplamışAKP'ye yakın anket firmasının tarihe geçecek yanılgısı! 13.4 puan fazladan hesaplamış

Bu kapsamda son anket ORC'den geldi. İktidara yakınlığı ile bilinen ORC Araştırma tarafından 15-18 Ekim tarihleri arasında 17-26 yaş aralığında 26 ilde 1250 katılımcı ile genel seçim anketi yapıldı.

orc-secim-anketi-14-u62v.jpg

Araştırma sonucunda CHP'nin birinci AKP'nin ikinci, üçüncü partinin ise Zafer Partisi olduğu görüldü. CHP'nin AKP'den 10,6 puan önde olduğu görüldü.

İşte gençlerin partisi…

  • CHP: Yüzde 33,1
  • AKP: Yüzde 22,5
  • Zafer Partisi: Yüzde 8,1
  • MHP: Yüzde 7
  • DEM Parti: Yüzde 6,3
  • İYİ Parti: Yüzde 5
  • TİP: Yüzde 3,3

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

