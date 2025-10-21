Yoğun gündem arasında kaynayan son anket! Gençler çok net...

KKTC'den yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'nin yoğun gündem konularından birisi olurken milyonların gözü kulağı, muhalefetin baskıları sonucu iktidarın almasını beklediği erken seçim kararında.

Yerel seçimlerin ardından başlayan erken seçim talebine henüz yeşil ışık yakmayan AKP-MHP'nin, son aylarda yapılan tüm araştırmalarda CHP'nin gerisinde olduğu kayıtlara geçmeye devam ediyor.

SADECE GENÇLERLE YAPILAN ANKET

Araştırma şirketleri ise muhalefetin birçok cephesinden gelen erken seçim çağrılarının ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Toplumun her kesiminin baz alındığı tüm anketlerde AKP'nin ikinci parti çıkmasının ardından araştırma alanları daraltılarak anketler yapılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son anket ORC'den geldi. İktidara yakınlığı ile bilinen ORC Araştırma tarafından 15-18 Ekim tarihleri arasında 17-26 yaş aralığında 26 ilde 1250 katılımcı ile genel seçim anketi yapıldı.

Araştırma sonucunda CHP'nin birinci AKP'nin ikinci, üçüncü partinin ise Zafer Partisi olduğu görüldü. CHP'nin AKP'den 10,6 puan önde olduğu görüldü.

İşte gençlerin partisi…