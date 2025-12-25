Devletin kasasından 'akraba' hesabına: Şanlıurfa'da dijital zimmet ağı

Şanlıurfa'da Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koridorlarında, okulların ihtiyaçları ve eğitim yatırımları için devlet hazinesinden gelen ödeneklerin rutin akışı, uzun süredir sessiz bir "yön değiştirme" sürecine tabi tutuluyordu. Kağıt üzerinde kamu hizmetine tahsis edilen rakamlar, dijital bankacılık kanalları üzerinden memur maaş hesaplarına ya da üçüncü şahıslara değil, iddialara göre içerideki bir organizasyonun belirlediği "kişisel havuzlara" akıyordu.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aylar süren teknik ve fiziki takip, devletin eğitim bütçesinin, bir sendika temsilcisi ve muhasebe şefinin de dahil olduğu bir ağ tarafından nasıl eritildiğini ortaya çıkardı. 23 Aralık 2025 sabahı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyon, kamu kaynaklarının denetimi konusundaki zafiyeti ve "zimmet" suçunun kurumsal boyutunu gözler önüne serdi.

SENDİKA VE BÜROKRASİ KISKACINDA KAYIP FONLAR

Operasyonun merkezinde, eğitim camiasının haklarını savunması beklenen bir sivil toplum temsilcisi ile kamu maliyesini yönetmekle yükümlü bürokratlar yer alıyor. Gözaltına alınan 24 kişi arasında Hürriyetçi Eğitim-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı ile Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli muhasebe birim şefi ve iki personel bulunuyor.

Zimmetine 1 milyon TL geçiren katibe 6 yıl hapis!

Emniyetin el koyduğu bilgisayarlar, USB bellekler ve dijital materyaller üzerinde yapılan ilk incelemeler, suçlamaların sadece basit bir usulsüzlük olmadığını gösteriyor. Soruşturma dosyasına giren iddialar; "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" başlıkları altında, kamu idaresindeki çürümenin sistematik hale geldiğine işaret ediyor.

ÖDENEKLERİN DİJİTAL TAKİBİ

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklama, sistemin işleyiş biçimine dair çarpıcı detaylar sundu. Tespitlere göre, kuruma gelen kamu ödeneklerinin bir kısmı, doğrudan hizmet alımı veya personel gideri olarak kaydedilmek yerine, şüphelilerin kendi hesaplarına veya yakınlarının banka hesaplarına aktarıldı.

Valilik açıklamasında yer alan "kamunun zarara uğratıldığı tespit edilmiştir" ifadesi, vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen eğitim bütçesindeki kaybı resmileştirdi. Operasyonun mali boyutu henüz netleşmemekle birlikte, el konulan dijital verilerin incelenmesiyle "zimmet"e geçirilen tutarın kesinleşmesi bekleniyor.

KURUM HEM SANIK HEM MÜŞTEKİ KOLTUĞUNDA

Olayın hukuki sürecinde dikkat çeken bir diğer detay ise devletin kendi içindeki refleksine dair. İlgili kamu kuruluşu, personeli gözaltında olmasına rağmen dosyaya "müşteki" sıfatıyla dahil oldu. Ayrıca idari soruşturma başlatılarak, mali kaybın yanı sıra idari sorumluların da tespiti hedefleniyor.

Sorgu süreci devam eden 24 şüpheli, KOM Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından yargı önüne çıkacak. Şanlıurfa’daki bu operasyon, yerel yönetimlerdeki denetim mekanizmalarının etkinliği ve kamu kaynaklarının güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.

Sürecin bundan sonraki aşaması, dijital delillerin çözülmesiyle netleşecek. Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre soruşturma derinleşirken, operasyonun mevcut durumu şu şekilde özetleniyor:

"Ödeneklerin izi sürüldüğünde, okullara gitmesi gereken paranın şahsi hesaplarda sonlandığı bir tablo ile karşı karşıyayız."