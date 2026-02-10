Ümraniye'de doğal gaz sayacını söküp bina sakinlerini tehdit eden kişi tutuklandı

Ümraniye'de doğal gaz sayacını söküp bina sakinlerini tehdit eden kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Ümraniye’de alkollü bir şüphelinin doğal gaz sayacını sökerek tüm binayı gaz sızıntısı tehlikesiyle karşı karşıya bırakması ve komşularını tehdit etmesi üzerine başlatılan soruşturmada, bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Şubat’ta Namık Kemal Mahallesi’ndeki bir apartmandan gelen "yoğun gaz kokusu" ve "doğal gaz sayaçlarının söküldüğü" ihbarı üzerine adrese sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, binada ciddi bir patlama riski oluşturabilecek gaz sızıntısı olduğunu fark ederek çevrede güvenlik önlemi aldı.

TEHDİT ETTİĞİ KOMŞUSUNUN SAYACINI SÖKTÜ

Yapılan incelemelerde, alkollü olduğu belirlenen S.E.E. isimli şüphelinin, bina sakini T.B.Y.’nin kapısına giderek tehdit ve hakaretler savurduğu anlaşıldı. Kapı açılmayınca öfkesini alamayan şüphelinin, çeşitli aletlerle doğal gaz sayacını yerinden söktüğü ve bu hamlesiyle tüm binanın can güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi. Ayrıca şüphelinin kardeşi S.İ.E.’nin de bina sakinlerini tehdit ettiği belirlendi.

BİR TUTUKLAMA, BİR ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan iki kardeş hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, doğal gaz sızıntısına neden olan S.E.E. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

