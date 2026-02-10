Evde çocukların yaşadığı en büyük kazaları Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Ev, çocuklar için güvenli bir alan gibi görünse de, aslında birçok gizli tehlikeyi barındırır. Düşmeler, yanıklar, zehirlenmeler ve boğulmalar gibi kazalar, her an kapıyı çalabilir. Ev kazalarının çocuk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği ve ailelerin bu riskleri fark ederek önlem almasının büyük önem taşıdığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünya genelinde 10-12 milyon çocuğun ev kazaları nedeniyle yaralandığı, 1,5 milyondan fazlasının ise hayatını kaybettiği aktarıldı. Bu rakamlar, evde güvenlik önlemlerinin hayati önem taşıdığını bir kez daha ortaya koydu.

AİLELERİN GÖZDEN KAÇIRDIĞI RİSK

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Bayındır Çakır, enfeksiyon hastalıklarından sonra acil servislere başvuruların en yaygın nedeninin ev kazaları olduğunu belirtti. Dr. Çakır, “Ev kazalarının yaklaşık %45’i 0-6 yaş aralığındaki çocuklarda görülüyor” diyerek, özellikle küçük yaş grubunun risk altında olduğunu vurguladı.

DÜŞMELERDEN ZEHİRLENMELERE: EN YAYGIN EV KAZALARI

Ev kazaları arasında en sık karşılaşılan vakaların düşmeler olduğu, bunları yanıklar, zehirlenmeler, boğulmalar ve yabancı cisim yutma/aspirasyon vakalarının takip ettiği bildirildi.

TÜRKİYE’DE EV KAZALARI: KRİTİK BİR SAĞLIK SORUNU

Türkiye’de ev kazalarının, tüm kazalar arasında önemli bir paya sahip olduğu bildirildi. Yapılan açıklamalar, ev kazalarının tüm kazaların yaklaşık yüzde 18-25’ini oluşturduğunu ve bu oranın, trafik kazalarından sonra acil servis başvurularında ikinci sırada yer aldığını gösterdi.

SON 5 YILIN RAKAMLARI ENDİŞELENDİRDİ

Son beş yılda ev kazalarının çocuk sağlığı üzerindeki etkisi çarpıcı verilerle ortaya konuldu. Yapılan açıklamalara göre, yaklaşık 120 bin çocuk, çeşitli ev kazaları nedeniyle hastaneye başvuruda bulundu. Bu vakaların yaklaşık 2 bini hayatını kaybetti. Uzmanlar, ev kazalarının sadece küçük yaralanmalarla sınırlı kalmadığını, ciddi sağlık sorunlarına ve ölüm riskine kadar varan sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

AİLELERE HAYATİ ÇAĞRI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 0-6 yaş grubunda yapılan ev kazası ve boğulma çağrılarının yüzde 79’unun ev kazalarından kaynaklandığı belirtildi. Uzmanlar, ailelerin evdeki riskleri fark etmesi, tehlikeli alanları güvence altına alması ve çocukları sürekli gözlemlemesinin hayati önem taşıdığını aktardı.

EVDE GÜVENLİK İÇİN 3 BASİT ADIM

İster mutfakta, ister merdivenlerde ya da banyoda olsun, evdeki küçük detayların büyük tehlikelere yol açabileceği aktarıldı. Ailelerin basit önlemlerle çocukları koruyabileceği bildirildi. Örneğin, mutfakta ocak ve sıcak tencere kenarlarına koruyucu bariyerler koymak, prizleri güvenlik kapaklarıyla kapatmak ve merdivenlere çocuk kapısı takmak gibi uygulamaların kazaları önlemede etkili olduğu vurgulandı. Bu tür basit önlemlerin, çocukların evde güvenli bir ortamda büyümesini sağlamada önemli fark yarattığı ifade edildi.