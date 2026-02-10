Evli çift sobadan sızan gazdan zehirlendi: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Müstakil bir evde yaşayan Gülten ve Yaşar Karaoğlan çiftinden bir süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, acı tabloyla karşılaştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İçeri giren ekiplerin yaptığı ilk incelemede, çiftin uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazına maruz kaldıkları belirlendi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Gülten Karaoğlan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Gazdan etkilenen ve durumu ağır olan Yaşar Karaoğlan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gülten Karaoğlan’ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın meydana geldiği evde geniş çaplı inceleme başlatırken, hastanede tedavi altına alınan Yaşar Karaoğlan’ın sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

AA