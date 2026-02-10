Aydın'da tarihi eser kazısına suçüstü!

Aydın'da tarihi eser kazısına suçüstü!
Yayınlanma:
Aydın’ın Çine ilçesinde, teknolojik cihazlar kullanarak tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği baskınla suçüstü yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıköy Mahallesi Gökbel mevkisinde kaçak kazı yapıldığına dair aldıkları istihbarat üzerine harekete geçti. Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler; A.A. (40), A.B. (34) ve A.Ç.’yi (45) kazı yaparken kıskıvrak yakaladı. Operasyon sırasında şüphelilerin yanındaki gelişmiş ekipmanlar dikkat çekti.

Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları metal dedektörü, yılan kamera, alan tarama ekipmanları, matkap ve bataryaları, kazı aletleri ile çeşitli aparatlara el konuldu.

Evli çift sobadan sızan gazdan zehirlendi: 1 kişi hayatını kaybettiEvli çift sobadan sızan gazdan zehirlendi: 1 kişi hayatını kaybetti

JANDARMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Ele geçirilen tüm ekipmanlara el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Tarihi mirasa zarar vermeye çalışan şahıslar hakkındaki yasal işlemlerin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın genişletildiği bildirildi.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Milyonlar borç içinde: Yapılandırma ne zaman gelecek?
Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Türkiye
Birleşik Krallık Büyükelçiliği aracına çarpıp kaçan sürücü yakalandı
Birleşik Krallık Büyükelçiliği aracına çarpıp kaçan sürücü yakalandı
İstanbul'a lapa lapa kar yağışı için tek şartı açıkladı: Tarih verdi
İstanbul'a lapa lapa kar yağışı için tek şartı açıkladı: Tarih verdi
İstanbul kıyılarına düşen İHA'nın benzeri Ordu'da görüldü! Kamikaze dronu olduğu iddia edilmişti
İstanbul kıyılarına düşen İHA'nın benzeri Ordu'da görüldü! Kamikaze dronu olduğu iddia edilmişti