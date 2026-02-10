Aydın'da tarihi eser kazısına suçüstü!

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıköy Mahallesi Gökbel mevkisinde kaçak kazı yapıldığına dair aldıkları istihbarat üzerine harekete geçti. Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler; A.A. (40), A.B. (34) ve A.Ç.’yi (45) kazı yaparken kıskıvrak yakaladı. Operasyon sırasında şüphelilerin yanındaki gelişmiş ekipmanlar dikkat çekti.

Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları metal dedektörü, yılan kamera, alan tarama ekipmanları, matkap ve bataryaları, kazı aletleri ile çeşitli aparatlara el konuldu.

JANDARMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Ele geçirilen tüm ekipmanlara el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Tarihi mirasa zarar vermeye çalışan şahıslar hakkındaki yasal işlemlerin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın genişletildiği bildirildi.

