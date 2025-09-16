Zimmetine 1 milyon TL geçiren katibe 6 yıl hapis!

Kayseri Barosu avukatlarından Niyazi Ünalmış, taraf olduğu dosyada UYAP üzerinden yaptığı incelemede; Kayseri 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki tapu iptali ve tescil davası dosyasında teminat verdiği 250 bin TL'nin mahkemede görevli zabıt katibi Alparslan T.'nin hesabına geçtiğini belirledi.

Avukat Ünalmış'ın yaptığı şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında mahkeme kaleminde, katibin yaptığı tüm işlemler incelemeye alındı.

Firari hükümlü adliyede cirit atmış! Sahte e-imza ile dava üstüne dava açmış

FİRAR ETTİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen zabıt katibi Alparslan T., 10 Ocak 2024'te firar etti.

Hakkında yakalama kararı bulunan zabit katibinin çalıştığı mahkeme kaleminde ise savcılık tarafından yapılan incelemede; tespit edilen miktarın 1 milyon 168 bin TL olduğu, bu rakamın 370 bin TL'sinin Alparslan T. tarafından iade edildiği iddia edildi.

Ayrıca zabıt katibi Alparslan T.'nin Ünalmış'ın teminat verdiği 250 bin TL'yi geri iade ettiği ancak Ünalmış'ın şikayetçi olduğu öğrenildi.

8 gün aranan Alparslan T., 19 Ocak'ta yakalandı. Tutuklanan zabıt katibi hakkında 'Zimmet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı delillerini aklama' suçlarından dava açıldı ve 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi.

TAHLİYE OLDU

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 19 Eylül'de görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Alparslan T. tahliye edildi.

Davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya sanık Alparslan T. katılmazken; taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Alparslan T.'yi, 'Güveni kötüye kullanma' suçundan 6 yıl hapis ile 1500 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı. 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı delillerini aklama' suçundan da sanık beraat etti.