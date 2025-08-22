Firari hükümlü adliyede cirit atmış! Sahte e-imza ile dava üstüne dava açmış

Türkiye sahte e-imza ve sahte diploma skandalı ile sarsıldı. Devlette yetkili kişilerin resmi işlem yapmasını sağlayan elektronik imzalar, bir çete tarafından kopyalandı. Çete, e-devlet sisteminde gözüken üniversite diplomalarını para karşılığında sattılar. E-imza çetesinin ehliyet gibi kamu sınavlarına da müdahale de olduğu öğrenildi.

Vatandaşın kimlik ve tapu dahil tüm bilgilerinin 'panel' adı altında Telegram gibi Whatsapp benzeri uygulamalardan satışı gerçekleşmişti. Veri sızıntısı skandalı üzerine gelen saht e-imza skandalı Türkiye büyük yankı yaratırken Bakırköy Adliyesi'nde akıllara durgunluk veren olay ortaya çıktı.

BAKIRKÖY'DE BÜYÜK SKANDAL

Bakırköy İcra Müdürlüğü’nün haziranda düzenlediği e-ihale ile satışa çıkarılan araç, açık artırmada en yüksek teklifi veren vatandaşa satıldı. Parasını ödeyen alıcı, kısa süre sonra evine gelen tebligatla şaşkına döndü. İhalede usulsüzlük olduğu gerekçesiyle satışın iptali için dava açılmıştı.

Mağdur, davayı açan C.S. isimli kişiyle temasa geçti. İddiaya göre C.S., davayı geri çekmek için para talep etti ancak taraflar anlaşmaya varamadı. Çözüm arayan mağdur, konuyu Anadolu Adliyesi’nde görevli arkadaşı Ö.Y’ye aktardı.

ADLİYE MEMURU SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI

Ö.Y’nin yaptığı araştırmada, davayı açan C.S’nin aynı suçtan hüküm giydiği ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.

Üstelik C.S’nin sahte e-imza kullanarak dava açtığı belirlendi. İncelemede, aynı kişinin Anadolu Adliyesi’nde benzer şekilde açılmış 36 dosyasının daha bulunduğu tespit edildi. Diğer adliyelerdeki dava sayısı ise henüz bilinmiyor.

YAKALANDI MI? İMZALAR İPTAL EDİLDİ Mİ?

Ekran Haber'in haberine göre; skandalın ardından mağdur vatandaş, Bakırköy Adliyesi’ne dilekçe sunarak davanın iptalini istedi. Dilekçede, davayı açan kişinin firari olduğu, sahte e-imza kullanarak birçok kişiyi dolandırdığı belirtildi. Mahkemenin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Firarinin hala yakalanıp yakalanmadığı sahte e-imzasının da iptal edilip edilmediği öğrenilemedi. Firarinin de hangi devlet yetkilisinin e-imzasını kullandığı da belirtilmedi.