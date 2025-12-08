Yargıtay kararını verdi: Ucuz ve zavallı demek hakaret mi?

Yayınlanma:
Yargıtay, eski eşine “ucuz” ve “zavallı” ifadelerini içeren mesaj gönderen kişi hakkında açılan hakaret davasında kararını verdi.

Bingöl 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanığın, eski karısına gönderdiği mesajda 'Sen ne ucuzmuşsun, bu kadar düştün be zavallı. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş' ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Yerel mahkeme, sanığın mesajında yer alan sözlerin hakaret niteliğinde olmadığına kanaat getirdi. Mahkeme, kullanılan ifadelerin suçun oluşumu için gerekli olan onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta bulunmadığını belirtti. Bu gerekçelerle sanık hakkında beraat kararı verildi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu ve sözlerin hakaret oluşturduğu iddiasıyla kararı temyiz etti. Dosyayı değerlendiren Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin delilleri değerlendirme biçimini hukuka uygun bularak savcılığın itirazını reddetti.

BERAAT KARARINI ONADI

Sanığın savunması, şikayetçinin beyanı ve dosya kapsamı birlikte incelendiğinde, beraat kararının mahkemenin takdir ve gerekçesi yönünden hukuka aykırılık taşımadığını belirtti.

Hakaret suçunun oluşmadığı yönündeki değerlendirme yerinde görülerek, Bingöl 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin söz konusu davadaki beraat hükmü oy birliğiyle onandı. 'Ucuz' ve 'zavallı' sözleri hakaret sayılmadı.

Kaynak:DHA

