Yap-işlet-devret modelinin hazineye yükü artıyor: İşte kalem kalem devletin şirketlere ödeyeceği miktarlar
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolların hazineye olan yükünü gözler önüne serdi.
Yavuzyılmaz, bu model ile şirketlere ödenen garanti tutarlara güncel kur ayarlaması yapıldığını söyledi.
ARAÇ BAŞINA KUR FARKINI PAYLAŞTI
Hazinenin her araç için şirketlere ödeyeceği kur farkını paylaşan Yavuzyılmaz, bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları tutturulamazsa, Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için Osmangazi Köprüsü’nde 2.360 TL Çanakkale Köprüsü’nde için 1.029 TL Avrasya Tüneli’nde 289 TL YSS Köprüsü’nde 248 TL ödeyeceğini açıkladı.
"YAPARSA AKP YAPAR"
Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
"Yaparsa AKP yapar!
Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldı.
1 Ekim 2025 itibariyle Osmangazi Köprüsü’nde; Geçen araç ücreti 795 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 2.360 TL’ye çıkıyor.
Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 1.565 TL’ye yükselecek.
Çanakkale Köprüsü’nde; Geçen araç ücreti 795 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 1.029 TL’ye çıkıyor.
Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 234 TL’ye yükselecek.
Avrasya Tüneli’nde; Geçen araç ücreti 225 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 289 TL’ye çıkıyor.
Hazinenin şirkete tünelden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 64 TL’ye yükselecek.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde; Geçen araç ücreti 80 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 248 TL’ye çıkıyor.
Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 168 TL’ye yükselecek.
Ayrıca bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları tutturulamazsa, Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için Osmangazi Köprüsü’nde 2.360 TL Çanakkale Köprüsü’nde için 1.029 TL Avrasya Tüneli’nde 289 TL YSS Köprüsü’nde 248 TL ödemek durumda!"