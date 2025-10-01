Yap-işlet-devret modelinin hazineye yükü artıyor: İşte kalem kalem devletin şirketlere ödeyeceği miktarlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolların hazineye olan yükünü gözler önüne serdi.

Yavuzyılmaz, bu model ile şirketlere ödenen garanti tutarlara güncel kur ayarlaması yapıldığını söyledi.

Deniz Yavuzyılmaz'dan 'Yüce Divan' vurgusu: AKP'nin IKBY'den aldığı fazla taşıma ücretinden 1.5 milyar dolar kayıp

ARAÇ BAŞINA KUR FARKINI PAYLAŞTI

Hazinenin her araç için şirketlere ödeyeceği kur farkını paylaşan Yavuzyılmaz, bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları tutturulamazsa, Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için Osmangazi Köprüsü’nde 2.360 TL Çanakkale Köprüsü’nde için 1.029 TL Avrasya Tüneli’nde 289 TL YSS Köprüsü’nde 248 TL ödeyeceğini açıkladı.

"YAPARSA AKP YAPAR"

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde: