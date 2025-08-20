Deniz Yavuzyılmaz'dan 'Yüce Divan' vurgusu: AKP'nin IKBY'den aldığı fazla taşıma ücretinden 1.5 milyar dolar kayıp

Deniz Yavuzyılmaz'dan 'Yüce Divan' vurgusu: AKP'nin IKBY'den aldığı fazla taşıma ücretinden 1.5 milyar dolar kayıp
Yayınlanma:
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, 21 Mayıs 2014 ile 30 Eylül 2018 arasında AKP iktidarının, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden 2 milyar 320 milyon dolar taşıma ücreti aldığını , bu tutarın önce Jersey Adası'nda kurulan Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete aktarıldığını, ardından 904 milyon dolarının BOTAŞ'a gönderildiğini, geriye kalan 1 milyar 416 milyon doların ise ortadan kaybolduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP iktidarının Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden yürüttüğü ticarette usulsüzlükler tespit ettiklerini açıkladı.

Yavuzyılmaz, "Duvardaki ikinci tuğlayı çekiyorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yüce Divan dosyasına girecek belgeleri açıklamaya devam ediyorum" ifadeleriyle Yüce Divan vurgusu yaparak, 21 Mayıs 2014-30 Eylül 2018 tarihleri arasında AK Parti'nin, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak taşıdığı ham petrol için; Irak Bölgesel Kürt Yönetiminden 2 milyar 320 milyon dolar taşıma ücreti aldığını tespit ettiklerini kaydetti.

"1 MİLYAR 416 MİLYON DOLAR KAYIP"

Yavuzyılmaz paylaşımında , "Bu tutar önce, AK Parti hükümetinin Jersey Adası'nda kurduğu Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete transfer ediliyor. Ardından 904 Milyon Doları Türkiye’ye BOTAŞ’a aktarılıyor. Geriye kalan 1 Milyar 416 Milyon Dolara ise ne olduğu meçhul. Bu para, adeta bir kara delik olan Jersey Adası'nda buharlaşıyor! Güncel kurla 58 Milyar Lira kayıp" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE MAL VARLIKLARINDAN TAHSİL EDECEĞİZ"

Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye hakkındaki kararına da değinen Yavuzyılmaz, "Ayrıca Uluslararası Tahkim Mahkemesi söz konusu ticaretle ilgili; Türkiye’nin Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak, fazladan 1 Milyar 324 Milyon Dolar ham petrol taşıma ücreti aldığını tespit ediyor. Türkiye’nin bu tutardaki cezayı da Irak Merkezi Hükümeti’ne ödemesine hükmediyor. İktidara gelir gelmez, buharlaştırılan ve cezaya hükmedilen bu tutarları, Cumhurbaşkanı ve ilgili AK Partili yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edeceğiz!" dedi.

yavuzyilmaz-tweeti.png

Yavuzyılmaz, kaynak olarak 13 Şubat 2023 tarihli Uluslararası Tahkim Mahkemesi Nihai Kararı, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Deloitte Resmi Petrol Raporları, BOTAŞ Sayıştay Raporlarını paylaştı.

