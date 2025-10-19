Yalova’da yürekleri ısıtan olay! Aracını durdurup yavru köpeğin yardımına koştu

Yalova’da yürekleri ısıtan olay! Aracını durdurup yavru köpeğin yardımına koştu
Yalova’da, başı plastik kaba sıkışan köpek yavrusunu, kendisini fark eden kamyon şoförü kurtardı. O anlar, şoför tarafından cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı Köyü’nün Handere mevkiinde meydana gelen olay yürekleri ısıttı.

Seyir halinde olan bir kamyon şoförü, yolun ortasında, başı plastik bir kaba sıkışmış bir köpek yavrusunu fark etti.

ARACINI DURDURUP YARDIMA KOŞTU!

Bunun üzerine aracını durdurarak aşağı inen kamyon şoförü, yavru köpeğin yanına giderek başındaki plastik kabı çıkardı.

O anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydeden şoför, bir süre köpeği sevdikten sonra yoluna devam etti.

O anlar, sokak hayvanlarına yönelik şiddetin arttığı şu günlerde izleyenlerin yüreklerini ısıttı, umutlarını artırdı.

