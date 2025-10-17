Son Dakika | Köpekleri istismar edip öldüren doktorun hapis cezası belli oldu

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde evinde köpekleri öldürdüğü ve istismar ettiği gerekçesiyle yargılanan hekim Muhammet Mustafa Duman, toplam 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. “Müstehcenlik” suçundan verilen 1 yıl 15 günlük hapis cezasının ise hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Duman, 29 Nisan 2024’te sokak hayvanlarını sahiplenme bahanesiyle evine alarak öldürdüğü ve istismar ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Hakkında, “evcil hayvanı kasten öldürme” ve “müstehcenlik” suçlarından 17,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

43 bin hayvan istismarı görüntüsü ile yakalanan doktorun iddianamesi kabul edildi

CEZASI BELLİ OLDU

Ankara’daki karar duruşmasında mahkeme, 5 yavru köpeği öldürme suçundan sanığa 2 yıl 8 ay 15 gün, aynı köpeklere yönelik cinsel istismardan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Duman'a 3 köpeği öldürdüğü gerekçesiyle 2 yıl 6 ay, cinsel istismar nedeniyle de 1 yıl 13 ay hapis cezası daha verildi.

T24'ten Özlem Ateş Aksoy'un haberine göre; mahkeme, Duman’a müstehcenlik suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verirken, bu cezanın açıklanmasını erteledi. Sanık ayrıca, cinsel istismar suçlarından toplam 20 bin 550 TL adli para cezasına mahkûm edildi.