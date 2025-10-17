Son Dakika | Köpekleri istismar edip öldüren doktorun hapis cezası belli oldu

Son Dakika | Köpekleri istismar edip öldüren doktorun hapis cezası belli oldu
Yayınlanma:
Son dakika... Ankara'da sahiplendiği köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren sanık doktor Muhammet Mustafa Duman hakkında 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde evinde köpekleri öldürdüğü ve istismar ettiği gerekçesiyle yargılanan hekim Muhammet Mustafa Duman, toplam 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. “Müstehcenlik” suçundan verilen 1 yıl 15 günlük hapis cezasının ise hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Duman, 29 Nisan 2024’te sokak hayvanlarını sahiplenme bahanesiyle evine alarak öldürdüğü ve istismar ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Hakkında, “evcil hayvanı kasten öldürme” ve “müstehcenlik” suçlarından 17,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

43 bin hayvan istismarı görüntüsü ile yakalanan doktorun iddianamesi kabul edildi43 bin hayvan istismarı görüntüsü ile yakalanan doktorun iddianamesi kabul edildi

CEZASI BELLİ OLDU

Ankara’daki karar duruşmasında mahkeme, 5 yavru köpeği öldürme suçundan sanığa 2 yıl 8 ay 15 gün, aynı köpeklere yönelik cinsel istismardan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Duman'a 3 köpeği öldürdüğü gerekçesiyle 2 yıl 6 ay, cinsel istismar nedeniyle de 1 yıl 13 ay hapis cezası daha verildi.

T24'ten Özlem Ateş Aksoy'un haberine göre; mahkeme, Duman’a müstehcenlik suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verirken, bu cezanın açıklanmasını erteledi. Sanık ayrıca, cinsel istismar suçlarından toplam 20 bin 550 TL adli para cezasına mahkûm edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Türkiye
AKP'nin 'çay operasyonu'nu açıkladı: CHP'li isimlere rozeti böyle takmışlar
AKP'nin 'çay operasyonu'nu açıkladı: CHP'li isimlere rozeti böyle takmışlar
Madagaskar'da ordu yönetime el koydu: Yeni Cumhurbaşkanı yemin etti
Madagaskar'da ordu yönetime el koydu: Yeni Cumhurbaşkanı yemin etti
Üzerine benzin dökülerek öldürülmüştü: Hanife Yılmaz cinayetinde karar açıklandı
Üzerine benzin dökülerek öldürülmüştü: Hanife Yılmaz cinayetinde karar açıklandı